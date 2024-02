Marcos Braz retorna de São Paulo sem conseguir concluir negociação por Léo Ortiz - BTB Sports

Publicado 29/02/2024 05:50 | Atualizado 29/02/2024 06:05

O técnico Tite ao conversar com o presidente do Flamengo Rodolfo Landim e com o vice-presidente de futebol do clube Marcos Braz, antes de assumir a equipe rubro-negra em 2023, combinou com os dirigentes rubro-negros que seria essencial a chegada de três reforços: um lateral esquerdo para substituir Filipe Luis, um zagueiro e um ponta direita.

A princípio, Tite gostaria que o lateral esquerdo Alex Sandro da Juventus fosse o jogador contratado, mas com a impossibilidade da saída do jogador em janeiro deste ano, aceitou de bom grado a oferta da diretoria por Matias Viña.



O nome do zagueiro sempre foi Léo Ortiz. Tite gosta do estilo do jogador e entende que o mesmo irá aumentar a performance da zaga rubro-negra, aumentando a competitividade no setor. Outros nomes foram levantados e oferecidos, como Domingos Duarte e Seba Cáceres, jogadores do Getafe e do América-MEX respectivamente, mas o treinador rubro-negro seguiu insistindo que o nome de Léo Ortiz seria o melhor para o que ele pretende realizar.

Na ponta direita, o favorito do treinador era Luis Henrique, do Real Betis. Marcos Braz e Bruno Spindel estiveram na Espanha pelo atleta, mas não conseguiram contratá-lo, perdendo o jogador para o Botafogo. Outro nome sugerido por Tite foi o de Tete, que atua pelo Galatasaray. O clube não vem satisfeito com o desempenho do jovem ponta brasileiro e espera negocia-lo por pelo menos 8 milhões de euros em breve.

Nicolas De La Cruz nada tem a ver com o atual treinador rubro-negro. Nico já tinha um acordo com o Flamengo desde agosto de 2023 e era um desejo do conselho de futebol do Flamengo te-lo junto à equipe para as competições de 2024.



O Flamengo até agora só conseguiu atender a substituição da lateral esquerda e Tite vê a possibilidade de ter um ponta direita bem distante nesta janela que se encerra no dia 7 de março.



Marcos Braz viaja a São Paulo por Léo Ortiz



O vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, viajou a São Paulo nesta quarta-feira para tentar finalizar a contratação do zagueiro.

Entretanto, Braz foi mais tímido do que o habitual na proposta pelo zagueiro e retornou de São Paulo sem o jogador e sem uma resposta do Bragantino se a negociação continuará andando ou não, o que causou uma decepção no staff do atleta.



O staff de Léo Ortiz esperava um Flamengo mais agressivo pelo zagueiro e o que se viu foi um Flamengo praticamente desinteressado, sem mostrar realmente um esforço financeiro viável para seguir com a negociação.



Entretanto, Braz foi mais tímido do que o habitual na proposta pelo zagueiro e retornou de São Paulo sem o jogador e sem uma resposta do Bragantino se a negociação continuará andando ou não, o que causou uma decepção no staff do atleta.

O staff de Léo Ortiz esperava um Flamengo mais agressivo pelo zagueiro e o que se viu foi um Flamengo praticamente desinteressado, sem mostrar realmente um esforço financeiro viável para seguir com a negociação.

Flamengo aguarda agora um retorno do Bragantino para saber se continuará ou não a negociação pelo zagueiro do massa bruta.