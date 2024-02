Bandeira do Flamengo no Maracanã - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 22/02/2024 05:47 | Atualizado 22/02/2024 05:49

O Flamengo venceu o Boa Vista nesta terça-feira (20) por 4 a 0 e empolgou seu torcedor com a evolução que o time apresentou. Com um futebol envolvente, o técnico Tite e seus comandados enfim mostraram o futebol que os rubro-negros tanto queriam ver. Um sucesso no campo.

O carioca há muito tempo vem sendo um campeonato deficitário para os grandes clubes do Rio de Janeiro, mas no borderô, chama atenção algumas despesas inusitadas lançadas no mesmo.102.873,35 reais como taxa de pagamento à FFERJ (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro), 464.129,35 reais com despesas operacionais e 300.000,00 com aluguel do Maracanã.O valor do aluguel do Maracanã teve um aumento de 20% se comparado ao valor declarado pelo Flamengo em 2023, que era de 250 mil reais.O Flamengo realizou, como mandante, no Maracanã em 2024, três partidas: Flamengo 1x0 Botafogo, Flamengo 3x0 Volta Redonda e Flamengo 4x0 Boa Vista. Nestes jogos, o Flamengo só obteve lucro no clássico contra o Botafogo, 208.034,29 reais.No jogo contra o Volta Redonda, o Flamengo acumulou um valor total de - R$ 46.757,52 e contra o Boa Vista, impressionantes - R$ 238.276,77.

Borderô de Flamengo 3x0 Volta Redonda FFERJ

No total, como mandante, o Flamengo acumula até aqui um resultado negativo de R$ 76.926,83.Mas se no Rio de Janeiro o Flamengo tem prejuízo, fora do Rio a história é diferente.O jogo de estreia contra o Audax-RJ, realizado na Arena Amazônia, em Manaus, rendeu ao Flamengo R$ 1.300.00,00. Mesmo não sendo o mandante no jogo contra o Nova Iguaçu e jogando com o time sub-20, o Flamengo arrecadou R$ 250.000,00 jogando no Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba. Em Natal, jogando na Arena das Dunas, no Rio Grande do Norte, o Flamengo embolsou mais R$ 250.000,00. No Mangueirão, em Belém, no Pará, mais uma grande renda foi alcançada pelo clube: R$ 1.300.00,00. E por fim, o jogo contra o Bangu, na Arena Baptistão, em Aracajú, no Sergipe, rendeu ao Flamengo R$ 500.000,00.No total, o Flamengo lucrou em jogos fora do estado do Rio de Janeiro pelo Campeonato Carioca, exatos R$ 3.100.000,00.A diferença entre os valores recebidos fora do Rio de Janeiro e os valores devidos dentro do Rio dá ao Flamengo um valor de arrecadação no Carioca 2024 de R$3.023.073,17.Este é um dos motivos que levou o presidente do clube, Rodolfo Landim, a convencer a Federação do Rio de Janeiro a levar jogos do Campeonato Carioca para fora do estado. Fora do Rio, o apelo dos clubes cariocas ainda é muito grande e transforma o certame desvalorizado no estado em algo minimamente rentável para os clubes.