Pedro no momento da cobrança de pênalti contra o Boa Vista. Atacante perdeu a cobrança - Foto: André Durão

Pedro no momento da cobrança de pênalti contra o Boa Vista. Atacante perdeu a cobrançaFoto: André Durão

Publicado 21/02/2024 05:33

Aos 26 anos, Pedro vive uma de suas melhores fases como jogador de futebol. Pelo menos é isso que os números mostram neste início de temporada.



Com 8 gols em 8 jogos, o atacante repete o bom início de 2023, onde nos 8 jogos iniciais também marcou 8 gols, quando superou 2021, quando marcou 7 gols nos 8 primeiros jogos.



Com esse retrospecto, Pedro vem sendo constantemente observado pelo técnico Dorival Jr. para ser chamado à seleção brasileira.



E o atacante voltou a marcar na goleada por 4 a 0 sobre o Boa Vista, nesta noite de terça-feira (20). Logo aos 12 minutos do 1º tempo, o atacante escorou em bela cabeçada o cruzamento de Everton Cebolinha.

Pedro comemora gol marcado no jogo do Flamengo contra o Boavista JORGE RODRIGUES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO



Pedro então deveria viver uma lua de mel com a torcida rubro-negra. Mas não é bem assim.



O Flamengo criou muito contra o Boa Vista e, no primeiro tempo do jogo, o atacante desperdiçou pelo menos mais 4 oportunidades de marcar. O que foi irritando a torcida que estava presente no Maracanã.



E a paciência se esgotou de vez, quando Pedro, com a bola na marca da cal, para cobrar um pênalti, cobrou mal e foi parado pelo goleiro André Luiz. Pedro então deveria viver uma lua de mel com a torcida rubro-negra. Mas não é bem assim.O Flamengo criou muito contra o Boa Vista e, no primeiro tempo do jogo, o atacante desperdiçou pelo menos mais 4 oportunidades de marcar. O que foi irritando a torcida que estava presente no Maracanã.E a paciência se esgotou de vez, quando Pedro, com a bola na marca da cal, para cobrar um pênalti, cobrou mal e foi parado pelo goleiro André Luiz.

Pedro admite não ter tido uma boa noite contra o Boa Vista Foto: Dhavid Normando, Código19/Gazeta Press



Tal desempenho fez o torcedor presente no Maracanã vaiá-lo aos 24 minutos, quando foi substituído por Gabriel Barbosa, o Gabigol.



Aliás, Gabi entrou debaixo de sonoros aplausos, ainda que tenha marcado apenas 2 gols na temporada.



A preferência da torcida está bem clara neste momento e pende a favor de Gabi.



Pedro comentou o assunto aos jornalistas na zona mista do Maracanã após o jogo:



"A pressão no Flamengo sempre existiu. Não só no Flamengo. Eu sempre tive pressão na minha carreira. Não me abala, me dá mais força para querer dar o meu melhor a cada jogo."



O atacante ainda falou sobre a competição existente no elenco entre ele e Gabi para a posição de titular da equipe:



"Em relação ao Gabi, a gente sempre se deu muito bem. Conquistamos grandes coisas juntos. Criaram essa “rivalidade”, mas a gente sempre se deu muito bem dentro e fora de campo. É o Flamengo que ganha com isso. Tem que estar cada um no seu melhor nível para ajudar o Flamengo." disse um maduro camisa 9. Tal desempenho fez o torcedor presente no Maracanã vaiá-lo aos 24 minutos, quando foi substituído por Gabriel Barbosa, o Gabigol.Aliás, Gabi entrou debaixo de sonoros aplausos, ainda que tenha marcado apenas 2 gols na temporada.A preferência da torcida está bem clara neste momento e pende a favor de Gabi.Pedro comentou o assunto aos jornalistas na zona mista do Maracanã após o jogo:"A pressão no Flamengo sempre existiu. Não só no Flamengo. Eu sempre tive pressão na minha carreira. Não me abala, me dá mais força para querer dar o meu melhor a cada jogo."O atacante ainda falou sobre a competição existente no elenco entre ele e Gabi para a posição de titular da equipe:"Em relação ao Gabi, a gente sempre se deu muito bem. Conquistamos grandes coisas juntos. Criaram essa “rivalidade”, mas a gente sempre se deu muito bem dentro e fora de campo. É o Flamengo que ganha com isso. Tem que estar cada um no seu melhor nível para ajudar o Flamengo." disse um maduro camisa 9.

Pedro no momento da cobrança de pênalti contra o Boa Vista. Atacante perdeu a cobrança Foto: André Durão



Por ora, Pedro parece não se incomodar com as vaias da torcida e até parece compreender os motivos.



"Sei que não foi a minha melhor noite. Se eu tivesse na minha melhor noite, faria três, quatro gols. Não vai ser sempre que vamos ter um melhor dia. Eu reconheço isso. Não só eu, mas o elenco todo no ataque poderia ter feito mais gols. Criamos muito. Mas fico feliz pelo desempenho coletivo. Tivemos um bom jogo defensivamente, na pressão, e ofensivamente criamos muita oportunidade de gol. É crescer e evoluir para ser mais eficiente no ataque." Por ora, Pedro parece não se incomodar com as vaias da torcida e até parece compreender os motivos."Sei que não foi a minha melhor noite. Se eu tivesse na minha melhor noite, faria três, quatro gols. Não vai ser sempre que vamos ter um melhor dia. Eu reconheço isso. Não só eu, mas o elenco todo no ataque poderia ter feito mais gols. Criamos muito. Mas fico feliz pelo desempenho coletivo. Tivemos um bom jogo defensivamente, na pressão, e ofensivamente criamos muita oportunidade de gol. É crescer e evoluir para ser mais eficiente no ataque."

Vale lembrar ainda que no último jogo pelo Flamengo, contra o Bangu, o camisa número nove marcou os três gols da partida vencida pelo time.



Em meio a todas as cobranças, Pedro vem sendo observado de perto pelo Chelsea, que busca um atacante para reformulação do elenco no meio do ano.