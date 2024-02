Léo Ortiz é destaque no Bragantino e tem negociações com o Flamengo - Divulgação/Red Bull Bragantino

Publicado 20/02/2024 06:08 | Atualizado 20/02/2024 08:53

O Flamengo aprovou na noite desta segunda-feira um contrato de publicidade com a empresa BRAX Sports.

Por R$ 330 milhões, a empresa terá o direito de explorar as placas de publicidade do Flamengo no Campeonato Brasileiro de 2025 a 2029, sempre que o rubro-negro carioca for o mandante, não importa em qual estádio ou estado.



Essa quantia corresponderá a R$ 66 milhões de reais anuais nos cofres rubro-negros. Mas a grande pergunta que o torcedor do Flamengo se faz neste momento é:



Esse dinheiro vai para o futebol?



Com dificuldades e restrições financeiras batendo à porta do Flamengo para finalizar esta janela de transferências, uma receita nova faria toda a diferença para que o clube conseguisse concretizar as negociações com os principais desejos do técnico Tite.

Um zagueiro, Léo Ortiz, e um ponta-direita, seriam as peças que o treinador espera para poder fechar esse primeiro semestre de contratações.

Entretanto, esse dinheiro não será aplicado imediatamente no futebol do clube. Até porque, a BRAX Sports deve sim dar uma boa entrada ainda em 2024, mas a empresa só iniciará a parceria com o clube a partir de 2025, fugindo assim, deste período de janela de transferências.



Além disso, antes de se chegar ao departamento de futebol do Flamengo, todo contrato é severamente avaliado pelo departamento financeiro, que define, com Rodolfo Landim, em quais áreas deverá ser investido e qual percentual irá para cada um dos setores do Fla.

Fatalmente, parte deste dinheiro será destinado ao futebol do clube, mas não antes desta criteriosa análise do departamento financeiro, que após aprovação de Rodolfo Landim, também será submetida à análise do conselho do clube, para que um novo plano orçamentário seja colocado em vigência.



Portanto, o torcedor rubro-negro terá que aguardar um pouco mais para ver esse contrato milionário gerar dividendos para a contratação de reforços para o Flamengo.