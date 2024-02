Bap é o presidente do Conselho de Administração do Flamengo - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 19/02/2024 06:05

O Flamengo vem encontrando muitas dificuldades para conseguir fechar seus reforços nesta janela de transferências. Com muitas reuniões e declarações de lado a lado, Bragantino e Flamengo ainda não conseguiram encerrar as conversas por Léo Ortiz e o clube carioca sequer conseguiu avançar pela contratação de um ponta-direita.



O problema com o Bragantino são os valores que o clube paulista pede à vista e, por isso, o Flamengo pode ter que rever seu orçamento para investimentos em reforços neste primeiro semestre. Isso significa ter que colocar mais dinheiro do que os 160 milhões de reais que estavam previstos inicialmente.



Caso fique definido que o caminho para conseguir os reforços seja mesmo uma alteração no orçamento, o Flamengo precisará da aprovação do conselho administrativo do clube e é aí que a figura do BAP entra.



BAP é hoje o presidente do conselho administrativo do clube e, se em outros momentos esteve alinhado às ideias de Rodolfo Landim, desta vez os dirigentes rubro-negros se encontram em lados opostos.

Rodolfo Landim e BAP comemorando mais um título do Flamengo Clever Felix / LDG News/Flamengo



Landim e BAP se distanciaram bastante nos últimos anos e hoje a pré-candidatura à presidência do clube por BAP não depende mais da aprovação ou indicação de Rodolfo Landim. BAP tanto pode vir como candidato indicado por Landim, quanto está preparado para ser oposição a uma possível candidatura de Rodrigo Dunshee.

Rodrigo Dunshee, Rodolfo Landim e BAP Divulgação Flamengo



Como na política as barganhas são armas essenciais dos políticos, a necessidade de alteração do orçamento e a dependência de BAP podem fazer o panorama político do Fla mudar e reaproximar peças que até o momento se encontram bem distantes.