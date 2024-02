Mercado da Bola do Flamengo - Canal do Youtube Resenha Rubro Negra

Após conseguir as contratações de Nicolas De La Cruz junto ao River Plate e de Matias Viña do Roma, o Flamengo estabeleceu novas metas para cumprir as chegadas de reforços nesta janela.



Com a janela de transferências fechada na maioria dos grandes centros europeus, o Fla ainda mira a reposição, às saídas de Pablo - para o Botafogo - e Rodrigo Caio na zaga e o reforço de mais um ponta direita pedido por Tite.

Léo Ortiz e Domingos Duarte disputam a prioridade da diretoria rubro-negra para reforçar o setor defensivo da equipe. O Red Bull Bragantino vem fazendo jogo duro com relação aos valores para vender o capitão da equipe. A ideia de Pedro Caixinha é conseguir esticar as negociações até o fim do mês de fevereiro.

Isso porque o Bragantino tem 8 jogos no mês, sendo 6 pelo campeonato paulista e 2 pela fase pré-Libertadores, e quer contar com o zagueiro nestes jogos.



Isso porque o Bragantino tem 8 jogos no mês, sendo 6 pelo campeonato paulista e 2 pela fase pré-Libertadores, e quer contar com o zagueiro nestes jogos.

Já Domingos Duarte tem tudo acertado com o Fla e aguarda apenas uma sinalização da equipe do técnico Tite para se despedir da Espanha e rumar ao Brasil. O conselho de futebol do Flamengo fará nesta segunda-feira uma reunião para, dentre outras coisas, decidir se contrata Ortiz, Duarte, se traz os dois ou se parte para uma terceira opção.

E a terceira opção poderia vir da Rússia. Recentemente, o Flamengo entrou em contato com o staff do zagueiro Lucas Fasson. O defensor tem contrato com o Lokomotiv até junho de 2026, tem 22 anos, é brasileiro e tem 1,90m. Revelado pelo São Paulo, o jogador ainda teve passagem pelo Athlético-PR antes de chegar à Europa. Titular absoluto do time russo, o jogador atuou em 16 das 18 últimas partidas, sempre jogando os 90 minutos.



Apesar de ter sondado o staff do atleta, o Flamengo ainda não abriu negociações pelo jogador.



E a terceira opção poderia vir da Rússia. Recentemente, o Flamengo entrou em contato com o staff do zagueiro Lucas Fasson. O defensor tem contrato com o Lokomotiv até junho de 2026, tem 22 anos, é brasileiro e tem 1,90m. Revelado pelo São Paulo, o jogador ainda teve passagem pelo Athlético-PR antes de chegar à Europa. Titular absoluto do time russo, o jogador atuou em 16 das 18 últimas partidas, sempre jogando os 90 minutos.

Apesar de ter sondado o staff do atleta, o Flamengo ainda não abriu negociações pelo jogador.

Para a ponta direita, a bola da vez agora é Tiago Palacios. Palacios é uruguaio, tem 22 anos e tem contrato com o Montevideo City até dezembro de 2027.