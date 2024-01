Thiago alcantara, jogador da espanha e do bayern - arquivo

Thiago alcantara, jogador da espanha e do bayernarquivo

Publicado 16/01/2024 05:17

No dia 22 de dezembro passado, informamos em nosso canal no youtube o interesse do Flamengo em Thiago Alcântara.



O jogador de 32 anos tem contrato com o Liverpool até 30 de junho deste ano e já foi avisado pela equipe inglesa que não terá seu contrato estendido. O que abre a possibilidade de investida do Flamengo no jogador que já se confessou rubro-negro. O jogador de 32 anos tem contrato com o Liverpool até 30 de junho deste ano e já foi avisado pela equipe inglesa que não terá seu contrato estendido. O que abre a possibilidade de investida do Flamengo no jogador que já se confessou rubro-negro.

Thiago Alcântara (E) participa do treinamento da seleção espanhola Divulgação/RFEF



Filho de Mazinho e irmão de Rafinha Alcântara, Thiago passou pelas categorias de base do Mengão antes de iniciar sua jornada na Europa, onde passou por clubes como Barcelona, Bayern de Munique e Liverpool.



O histórico recente de lesões é o que mais preocupa dirigentes e torcedores do Flamengo, uma vez que sua técnica é incontestável até mesmo para os padrões europeus atuais.



Na temporada 22/23, o jogador esteve fora por 332 dias, sendo 29 dias por uma lesão na coxa e 303 dias por uma lesão no quadril. De 2018 até 2023, o jogador sempre perde ao menos 50 dias na temporada por conta de algum tipo de lesão. O que faz com que os dirigentes rubro-negros freiem qualquer empolgação mais desmedida da torcida em ter o atleta a todo custo. Filho de Mazinho e irmão de Rafinha Alcântara, Thiago passou pelas categorias de base do Mengão antes de iniciar sua jornada na Europa, onde passou por clubes como Barcelona, Bayern de Munique e Liverpool.O histórico recente de lesões é o que mais preocupa dirigentes e torcedores do Flamengo, uma vez que sua técnica é incontestável até mesmo para os padrões europeus atuais.Na temporada 22/23, o jogador esteve fora por 332 dias, sendo 29 dias por uma lesão na coxa e 303 dias por uma lesão no quadril. De 2018 até 2023, o jogador sempre perde ao menos 50 dias na temporada por conta de algum tipo de lesão. O que faz com que os dirigentes rubro-negros freiem qualquer empolgação mais desmedida da torcida em ter o atleta a todo custo.



No Barcelona, Thiago conviveu com estrelas do porte de Messi, Neymar e Luizito Suares e teve uma excelente passagem pelo clube catalão, que observa o atleta, podendo lhe acenar com uma última volta ao clube.



O Flamengo planeja ouvir de Thiago e de seu staff suas pretensões para o pós-Liverpool que acontecerá no meio de 2024 e então, se perceberem uma brecha, tentar montar um projeto para a chegada do meio-campista.



Tecnicamente não se discute a qualidade de Thiago, agora resta saber se fisicamente ainda teria condições de atuar em um continente onde se faz em média 60 jogos por ano, se os valores se encaixariam nos padrões rubro-negros e o mais importante, se o jogador tem o interesse em defender as cores do seu time de coração, antes de pendurar as chuteiras.