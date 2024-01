11/01/2023 - Apresentação do técnico da Seleção Brasileira Dorival Junio - MARCELLO DIAS/CBF

11/01/2023 - Apresentação do técnico da Seleção Brasileira Dorival JunioMARCELLO DIAS/CBF

Publicado 13/01/2024 13:30

O ano do Flamengo iniciou de forma agitada. Nesta sexta-feira (12), a dupla Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, e Bruno Spindel, diretor-executivo do clube, estiveram na sala de imprensa do Ninho do Urubu para a apresentação de Nicolas De La Cruz.



Tão logo terminada a coletiva do meia uruguaio, Braz e Spindel permaneceram na sala de imprensa para uma sabatina com os jornalistas presentes.



Antes das perguntas, Spindel pediu a palavra e fez algumas explicações relacionadas a situações ocorridas no clube. Uma destas situações foi sobre a recente declaração de Dorival Júnior sobre o período de férias incomum no final de 2022.

Dorival Júnior é ex-técnico do Flamengo Marcelo Cortes/C.R. Flamengo



“Nossa comissão técnica não tem nada a ver com essa decisão e, pelo contrário, tinha uma opinião externada em reunião após o título (da Libertadores) em Guayaquil. Nosso desejo era de que os jogadores se reapresentassem no dia 19/12, e com treinamentos durante a semana e folgas, sábados e domingos de dezembro, para comemorarem as festas de fim de ano. Realmente, foi um tema com vozes discordantes e decidimos para bater o martelo após a definição da renovação, porém não abriria mão desse retorno dia 19.” disse o treinador em entrevista ao GE.



Ontem, Spindel e Braz foram contundentes ao afirmarem que a história não foi bem assim.



"Roupa suja se lava em casa. Tema que é tratado aqui dentro a gente não coloca para fora. Já que ele colocou a questão das férias de 2022, jamais foi a posição dele e da comissão técnica voltar dia 19 de dezembro." disse Spindel.



"A posição da comissão técnica dele foi de (voltar) 3 de janeiro. Eu e Marcos mandamos comunicar aos jogadores que o retorno era 26 de dezembro." completou o diretor-executivo. “Nossa comissão técnica não tem nada a ver com essa decisão e, pelo contrário, tinha uma opinião externada em reunião após o título (da Libertadores) em Guayaquil. Nosso desejo era de que os jogadores se reapresentassem no dia 19/12, e com treinamentos durante a semana e folgas, sábados e domingos de dezembro, para comemorarem as festas de fim de ano. Realmente, foi um tema com vozes discordantes e decidimos para bater o martelo após a definição da renovação, porém não abriria mão desse retorno dia 19.” disse o treinador em entrevista ao GE.Ontem, Spindel e Braz foram contundentes ao afirmarem que a história não foi bem assim."Roupa suja se lava em casa. Tema que é tratado aqui dentro a gente não coloca para fora. Já que ele colocou a questão das férias de 2022, jamais foi a posição dele e da comissão técnica voltar dia 19 de dezembro." disse Spindel."A posição da comissão técnica dele foi de (voltar) 3 de janeiro. Eu e Marcos mandamos comunicar aos jogadores que o retorno era 26 de dezembro." completou o diretor-executivo.

Bruno Spindel e Marcos Braz, dirigentes do Flamengo Gilvan de Souza/C.R. Flamengo



Nossa coluna entrou em contato com o agora treinador da seleção brasileira, Dorival Júnior, que se mostrou muito incomodado com a situação e deixou claro sua insatisfação com a dupla, resumindo a situação de forma bem taxativa:



"Deixem Falarem!" disse Dorival.



Pelo que parece, Dorival Júnior agora é menos uma opção de treinador para a gestão de Rodolfo Landim. Nossa coluna entrou em contato com o agora treinador da seleção brasileira, Dorival Júnior, que se mostrou muito incomodado com a situação e deixou claro sua insatisfação com a dupla, resumindo a situação de forma bem taxativa:"Deixem Falarem!" disse Dorival.Pelo que parece, Dorival Júnior agora é menos uma opção de treinador para a gestão de Rodolfo Landim.