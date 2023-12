Bruno Spindel e Marcos Braz, dirigentes do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Bruno Spindel e Marcos Braz, dirigentes do FlamengoGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 17/12/2023 05:01

O Flamengo caminha a passos largos para anunciar a contratação de Nicolas De La Cruz, meia uruguaio, de 26 anos, hoje, ainda jogador do River Plate. Segundo apuramos, o jogador inclusive já assinou contrato com o Flamengo, que passará a ter validade apenas quando o pagamento da multa for depositado ao River Plate, atual detentor dos direitos federativos do atleta.

De La Cruz ao lado de Arrascaeta no banco de reservas do Uruguai Simon Stacpoole/Offside/Offside via Getty Images

Enquanto Marcos Braz se dedicava 100% a esta negociação, Bruno Spindel liderava as conversas com o RedBull Bragantino para contratar o zagueiro Léo Ortiz. A equipe de Bragança paulista ainda nutria expectativa de um clube europeu tentar a contratação do zagueiro e assim, não reforçar um rival direto no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América de 2024. Mônaco e Galatasaray apareceram entre os interessados pelo atleta, mas o próprio Léo Ortiz interveio junto ao Bragantino, solicitando sua negociação com o Flamengo que ao sacramentar o pagamento junto ao River Plate, irá cuidar imediatamente do término da negociação com a equipe paulista. Enquanto Marcos Braz se dedicava 100% a esta negociação, Bruno Spindel liderava as conversas com o RedBull Bragantino para contratar o zagueiro Léo Ortiz. A equipe de Bragança paulista ainda nutria expectativa de um clube europeu tentar a contratação do zagueiro e assim, não reforçar um rival direto no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América de 2024. Mônaco e Galatasaray apareceram entre os interessados pelo atleta, mas o próprio Léo Ortiz interveio junto ao Bragantino, solicitando sua negociação com o Flamengo que ao sacramentar o pagamento junto ao River Plate, irá cuidar imediatamente do término da negociação com a equipe paulista.

Léo Ortiz em treinamento pela seleção brasileira Lucas Figueiredo / CBF

Nos últimos dias, o Flamengo iniciou conversas com Gustavo Scarpa, ex-Fluminense e Palmeiras, vendido ao Nottinham Forest e hoje emprestado ao Olympiacos da Grécia. O jogador de 29 anos, a princípio relutava em voltar para o Brasil e sua esposa ansiava permanecer por mais um tempo na Europa. Entretanto, a proposta profissional apresentada pelo Flamengo em conversas preliminares junto ao staff do jogador o convenceram e convenceram sua família que o melhor para eles seria o retorno ao Brasil para jogar pelo Fla. Atlético-MG e Internacional tentaram a contratação do jogador, mas o atleta recusou os modelos de projetos de carreira que os clubes apresentaram. Nos últimos dias, o Flamengo iniciou conversas com Gustavo Scarpa, ex-Fluminense e Palmeiras, vendido ao Nottinham Forest e hoje emprestado ao Olympiacos da Grécia. O jogador de 29 anos, a princípio relutava em voltar para o Brasil e sua esposa ansiava permanecer por mais um tempo na Europa. Entretanto, a proposta profissional apresentada pelo Flamengo em conversas preliminares junto ao staff do jogador o convenceram e convenceram sua família que o melhor para eles seria o retorno ao Brasil para jogar pelo Fla. Atlético-MG e Internacional tentaram a contratação do jogador, mas o atleta recusou os modelos de projetos de carreira que os clubes apresentaram.

Gustavo Scarpa, meia do Nottingham Forest-ING Divulgação

Os dirigentes do Nottinham Forest, que também são donos do Olympiacos, querem a saída do jogador, para liberarem espaço na folha de pagamento devido ao Far Play Financeiro existente na Europa.

Scarpa não agradou e já percebeu que não terá espaço nas equipes para a próxima temporada. Os dirigentes do Nottinham Forest, que também são donos do Olympiacos, querem a saída do jogador, para liberarem espaço na folha de pagamento devido ao Far Play Financeiro existente na Europa.Scarpa não agradou e já percebeu que não terá espaço nas equipes para a próxima temporada.

Com isso, o jogador deu o sinal verde ao Flamengo para iniciar as negociações com o clube inglês.

Portanto, o Flamengo pode, até o final do ano, apresentar 3 grandes reforços a nação rubro-negra: Nicolas De La Cruz, Léo Ortiz e Gustavo Scarpa.



Resta saber se não se darão desdobramentos que levarão estas negociações a terem mais capítulos e se tornarem novelas rubro-negras.