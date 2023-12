Tite se sente abandonado por dirigentes de futebol do Flamengo - Marcos Cortes - Flamengo

Publicado 09/12/2023 15:14

O Flamengo se aproximou de vez da contratação do zagueiro Léo Ortiz do RedBull Bragantino. Em reunião entre o staff do jogador e o Mengão, as partes se entenderam e a proposta rubro-negra de 3 anos de contrato e um salário na casa dos 700 mil reais, agradaram ao zagueiro, que já deu seu, SIM, a diretoria rubro-negra.

Resta agora o Flamengo se entender com o clube paulista que já definiu os valores para a venda do jogador. O RedBull Bragantino quer cerca de 7 milhões de euros pelo atleta.

Léo Ortiz tem 27 anos, énatural de Porto Alegre, tem1,85m e éDestro.

Nesta temporada o zagueiro gaúcho, fez 22 jogos, 3 gols e levou 3 cartões amarelos.

Léo iniciou sua carreira no Internacional de Porto Alegre em 2017 e antes de chegar ao RedBull Bragantino foi emprestado ao Sport do Recife.

No Internacional o zagueiro realizou 18 jogos e não marcou gols. Já no Sport foram 8 jogos também sem marcar nenhum gol. Foi em 2019, quando se transferiu para o RedBull Bragantino, que seu talento desabrochou. Pelo clube do interior paulista o jogador já realizou 186 jogos, marcou 11 gols e deu 11 assistências. Foi também após chegar ao RedBull que o atleta foi convocado para a seleção brasileira pelo então treinador Tite.

Léo Ortiz é capitão do Bragantino Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Tite é um dos grandes entusiastas de Léo Ortiz e apesar do Flamengo já ter interesse no atleta antes da chegada do treinador, ele é quem mais torce para que a negociação se concretize e acompanha as negociações de perto.