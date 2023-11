Rodolfo Landim é presidente do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Rodolfo Landim é presidente do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 06/11/2023 06:18

Com a vitória fora de casa sobre o Fortaleza por 2-0, o Flamengo chegou aos 53 pontos e subiu a diferença para o 7º colocado, Athlético-Pr para 4 pontos, se consolidando no G6 do Campeonato Brasileiro.



Estar no G6 significa estar na Libertadores de 2024, ainda que na fase preliminar da competição. O objetivo maior de Tite, é tentar alcançar o G4, para garantir, de forma direta, a vaga na fase de grupos da principal competição da América do Sul. Para isso, o Flamengo precisaria alcançar a equipe do Grêmio com 56 pontos. Tendo um jogo a menos que os times do G4, Tite tem plenas condições de conseguir o feito.

Luiz Eduardo Baptista, Gustavo Oliveira, Rodolfo Landim, Rodrigo Dunshee, membros da diretoria do Flamengo Foto: Marcelo Cortes



A diretoria do Flamengo já tem consciência do quanto errou na gestão de elenco em 2023 e espera para a próxima temporada, uma equipe mais competitiva. Para isso, sabe que é necessário dar novo ânimo ao plantel, se desfazendo de alguns medalhões acomodados pelas conquistas que já tiveram por novos atletas.



Com isso, o conselho de futebol do Flamengo se reunirá, para debater as margens de investimento que fará em diferentes situações de classificação no Brasileirão 2023. A diretoria do Flamengo já tem consciência do quanto errou na gestão de elenco em 2023 e espera para a próxima temporada, uma equipe mais competitiva. Para isso, sabe que é necessário dar novo ânimo ao plantel, se desfazendo de alguns medalhões acomodados pelas conquistas que já tiveram por novos atletas.Com isso, o conselho de futebol do Flamengo se reunirá, para debater as margens de investimento que fará em diferentes situações de classificação no Brasileirão 2023.

Filipe Luís e Rodrigo Caio Gilvan de Souza / Flamengo



Com quase meio bilhão de reais para investir, o departamento financeiro do clube, com Rodolfo Landim, vão definir as linhas de investimento em caso de:



1) Classificação a fase de grupos da Libertadores

2) Classificação a fase preliminar da Libertadores

3) Classificação a Copa Sul-americana



Entre a classificação, a fase de grupos e a fase preliminar da Libertadores, apuramos que os valores não devem mudar, o que mudaria é a estratégia de contratações. Como a fase preliminar começa mais cedo, o Flamengo teria uma forma mais agressiva de ir ao mercado, para conseguir os atletas o mais rápido possível.



Em caso de classificação apenas a Copa Sul-americana, o Flamengo deve definir valores muito mais modestos e ainda deverá realizar uma redução na folha de pagamento de até 20%.



Tite já se reuniu com Marcos Braz por algumas vezes desde que chegou ao clube, para tratar de nomes para a próxima temporada. Entretanto, o Flamengo só deve iniciar as tratativas após conhecer as competições que disputará em 2024. Com quase meio bilhão de reais para investir, o departamento financeiro do clube, com Rodolfo Landim, vão definir as linhas de investimento em caso de:1) Classificação a fase de grupos da Libertadores2) Classificação a fase preliminar da Libertadores3) Classificação a Copa Sul-americanaEntre a classificação, a fase de grupos e a fase preliminar da Libertadores, apuramos que os valores não devem mudar, o que mudaria é a estratégia de contratações. Como a fase preliminar começa mais cedo, o Flamengo teria uma forma mais agressiva de ir ao mercado, para conseguir os atletas o mais rápido possível.Em caso de classificação apenas a Copa Sul-americana, o Flamengo deve definir valores muito mais modestos e ainda deverá realizar uma redução na folha de pagamento de até 20%.Tite já se reuniu com Marcos Braz por algumas vezes desde que chegou ao clube, para tratar de nomes para a próxima temporada. Entretanto, o Flamengo só deve iniciar as tratativas após conhecer as competições que disputará em 2024.