Léo Pereira é um dos destaques do Flamengo na temporadaMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 26/10/2023 10:52

O Flamengo perdeu de virada nesta quarta-feira (25), para a equipe do Grêmio por 3-2 em Porto Alegre e com isso, deixou escapar mais uma oportunidade de colocar pressão no Botafogo pela disputa do título do Campeonato Brasileiro.



Mas não foi só o resultado em campo que deu ao técnico Tite motivos para se preocupar. Em um choque ocorrido no 2º tempo, Léo Pereira levou a pior e após o jogo, ao realizar exames clínicos, constatou-se um trauma no tórax do atleta.

O atleta Léo Pereira sofreu um trauma no tórax durante a partida contra o Grêmio. Foi encaminhado para exames que diagnosticaram uma fissura no sétimo arco costal esquerdo. Já iniciou tratamento conservador e se encontra medicado. #CRF — Flamengo (@Flamengo) October 26, 2023





Com isso, Léo desfalcará a equipe do Flamengo entre 4 a 6 semanas. O tratamento se concentra inicialmente em repouso, pois as dores e até a dificuldade para respirar por conta da área atingida incomodam bastante o paciente com fissura no tórax.



Com o retorno de Fabrício Bruno, que cumpriu suspensão pelo 3º cartão amarelo e com David Luiz ainda se recuperando, a dupla de zaga para o jogo contra o Santos, na próxima quarta-feira (1º), deve ser formada por Fabrício Bruno e Pablo.