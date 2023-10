Marcos Leonardo é cobiçado por Roma, Arsenal e Flamengo - Foto: Reprodução

Publicado 10/10/2023 10:26 | Atualizado 10/10/2023 10:34

Nesta segunda-feira (09), o Flamengo anunciou oficialmente a contratação do técnico Tite.



Apesar dos trabalhos em campo só começarem nesta terça (10) a tarde, internamente, Flamengo e Tite já tratam de assuntos relacionados ao elenco rubro-negro.

E a renovação de Gabriel Barbosa é justamente um dos assuntos tratados pela cúpula do Fla e o novo treinador.



Gabriel tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2024 e pede aumento salarial, além de valorização em metas alcançadas, o que alavancaria seu salário a mais de 2,5 milhões de reais.



A diretoria do Flamengo, a princípio, ofereceu ao staff do jogador, a manutenção salarial e um contrato de 5 anos. O que foi prontamente recusado.



Com a chegada de Tite, o treinador ex-Corinthians e seleção brasileira, deu como sugestão a contratação do atacante Marcos Leonardo do Santos, de 20 anos.

O atacante santista vem fazendo uma excelente temporada, tendo o mesmo número de gols que o camisa 10 rubro-negro, mas com menos jogos. O atacante santista vem fazendo uma excelente temporada, tendo o mesmo número de gols que o camisa 10 rubro-negro, mas com menos jogos.

O Roma, da Itália e o Arsenal, da Inglaterra, sondaram recentemente o jogador, que está avaliado em aproximadamente 10 milhões de euros.

Flamengo e Tite tentarão nesta reta final de temporada, recuperar o futebol e o interesse de Gabriel, caso o atacante não melhore, o Flamengo pode ir com tudo na janela de janeiro, para tentar a contratação de mais uma joia da Vila Belmiro.