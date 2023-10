Santi Simón interessa a Flamengo e Porto - Foto: Reprodução Instagram Santi Simon

Publicado 27/10/2023 06:00

O Flamengo procurou nos últimos dias informações sobre Santiago Simon, lateral direito de 21 anos do River Plate. O jogador é tido como uma joia argentina e é tratado de forma especial pelo técnico Martin Demichellis que se derreteu em elogios ao jogador:



"Santi Simón tem todas as condições para se tornar um grande lateral direito. No sub-23 jogou nessa posição. Deve ter continuidade para poder crescer. Ele é da casa e temos que ajudá-lo. Ele vai ter sucesso aqui e no exterior."

Santi dá passe para gol de Miguel Borja na vitória por 3 - 0 sobre Independiente Foto: Reprodução Internet



Pela Liga Profissional Argentina em 2023, o lateral direito já realizou 6 jogos, todos como titular. Ele ainda não marcou gols, mas já é dono de 2 assistências, 1 grande chance criada, tem um percentual de 87% de acerto nos passes, 1 passe decisivo, 71% de dribles certos e 70% de disputas vencidas.



Na vitória do River Plate sobre o Independiente, na última quarta-feira (25), o jogador foi responsável pelo passe que resultou no gol de Miguel Borja aos 14 minutos do segundo tempo.



O River Plate pede cerca de €9 milhões para negociar o atleta. O Porto é uma das equipes interessadas no jovem lateral direito, que tem contrato com a equipe argentina até 31 de dezembro de 2024.

O Flamengo ainda não procurou o River, mas segundo apuramos há um forte interesse pelo atleta, até porque Matheuzinho e Guillermo Varela, podem deixar a equipe em 2024.