Projeto de estádio do flamengo - Divulgação

Projeto de estádio do flamengoDivulgação

Publicado 15/11/2023 06:00

Com a falta de resultados dentro de campo e com a proximidade das eleições, Rodolfo Landim, tenta cartada final para conseguir eleger seu sucessor e afastar de vez a ameaça do retorno de Eduardo Bandeira de Melo ao Flamengo.



A cartada final de Rodolfo Landim



Landim quer que a SAF seja aceita no Flamengo para poder captar mais recursos independentes de patrocínios e ações do clube. Várias palestras e debates já foram realizadas na sede do clube para tratar do assunto.



Mas Landim sabe que para aprovar a SAF precisa usar algo chamativo, algo que perturbe a cabeça e o coração dos conselheiros rubro-negros. E o assunto em questão sempre é o famigerado estádio do Flamengo.

Rodolfo Landim contratou um CEO para negociar junto a CEF, a compra do Gasômetro. O terreno fica ao lado da Rodoviária Novo Rio, é próximo ao Maracanã, São Januário e do estádio Ronaldo Nazário de Lima, do São Cristóvão. O local é considerado perfeito por essa gestão para dar início as obras do estádio do Flamengo.



Carlos Vieira, presidente da Caixa Econômica Federal, em coletiva de imprensa nesta terça-feira (14) Reprodução/ YouTube



“Se for rentável para a Caixa, vamos fazer. O Flamengo é um expoente do esporte brasileiro. Podemos fazer uma PPP (Parceria Público Privada), por exemplo, mas preciso entender melhor o projeto. Um negócio privado é sempre bem-vindo se for bom para a Caixa”, disse. A declaração foi dada em entrevista na última 5ª feira (9.nov.2023) para o jornal O Globo.



Apesar da boa abertura que o novo presidente da CEF parece ter dado, Landim ainda precisa do dinheiro para realizar a compra do terreno e para viabilizar a construção do estádio e é aí que entra a SAF.



Rodolfo Landim Gilvan de Souza/Flamengo



Se o Flamengo se tornar SAF, estima-se que o valor que se possa conseguir gira em torno de 5 bilhões de reais. 30% deste valor geraria ao clube cerca de 1,5 bilhões de reais. Só o terreno do Gasômetro consumiria cerca de 400 milhões de reais, sobraria então 1,1 bilhão para a construção do tão sonhado estádio.



Rodolfo Landim, já chegou a declarar que o estádio sairia por algo em torno de 800 milhões de reais. Pelas contas então, o Flamengo ainda ficaria com 300 milhões de reais e 70% do controle acionário do clube.



A CEF quer voltar a patrocinar os clubes de futebol para divulgar novamente sua marca. Com o sucesso da parceria Flamengo - BSB e depois da parceria Flamengo - BRB, a CEF sabe que contar com o maior e mais popular clube brasileiro em sua carteira de parceiros, também será contar com o engajamento de mais de 45 milhões de possíveis clientes.



Conversando com alguns conselheiros do Flamengo, notamos algumas dúvidas com relação a SAF:

1. O limite de cotas para venda será 30% ou haverá possibilidade de venderem mais cotas?



2. Como seria o modelo de SAF do clube?

3. Qual percentual cada empresa poderia adquirir das ações colocadas a venda?

4. Seria possível um dirigente, sócio, conselheiro adquirir ações do Flamengo?

5. O torcedor comum, sem laço com o clube poderia adquirir ações?

Apesar de toda propaganda pró-SAF feita por Rodolfo Landim e seus pares, tais esclarecimentos ainda não foram colocados a luz dos conselheiros do clube.



E você torcedor do Flamengo, acredita que desta vez o estádio virá?