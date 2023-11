Flamengo define nomes para reforçar elenco em 2024 - Canal do youtube Resenha Rubro-Negra

Flamengo define nomes para reforçar elenco em 2024Canal do youtube Resenha Rubro-Negra

Publicado 16/11/2023 06:01 | Atualizado 16/11/2023 06:07

Na última segunda-feira (13) o conselho de futebol do Flamengo voltou a se reunir para debater os rumos do futebol do clube. Nesta reunião, Rodolfo Landim, Bernardo Amaral, Diogo Lemos, Reinaldo Belotti, Felipe Amaral e Marcos Braz, conversaram sobre nomes de jogadores para reforçar o clube em 2024 e quais posições deveriam ser prioridade.



A cobrança maior é por um jogador que consiga fazer sombra a Arrascaeta que reina solitário na posição de meia armador da equipe rubro-negra desde 2019 e o nome de Nicolas De La Cruz, é consenso entre os membros do conselhinho.

Nicolás de La Cruz Divulgação / River Plate



Aos 26 anos, o jogador uruguaio vem tendo cada vez mais destaque no time do River Plate e hoje é um dos melhores jogadores atuando na América do Sul. O Flamengo trata a contratação do atleta como prioridade número 1 e está disposto até mesmo a pagar os 16 milhões de dólares pedidos pelo River por 60% de seus direitos econômicos.



Mas nesta reunião ficou entendido também que contratar apenas um meia, seria muito arriscado, uma vez que o Flamengo, que já perde Arrascaeta em datas FIFA, também perderia De La Cruz em convocação para seleção do Uruguai.



Vale lembrar que no próximo ano haverá a disputa da Copa América, onde 9 datas estão destinadas à competição que acontece em paralelo ao Campeonato Brasileiro que não irá parar durante a realização da Copa.



Por isso ficou estabelecido que o Flamengo deverá ir atrás não somente de Nicolas De La Cruz, mas também de mais um meia. E os nomes de Claudinho e Wendel, do Zenit e de Gustavo Scarpa, atualmente no Nottingham Forest da Inglaterra, foram colocados a mesa.



Os nomes agradaram e Scarpa que negocia com o Atlético-MG, pintou como uma boa oportunidade de mercado. Segundo esta coluna apurou, o empresário de Scarpa teria se encontrado ocasionalmente com um dos integrantes do conselho de futebol do Flamengo e no encontro teria explicado a situação do jogador, dizendo que o atleta gostaria muito de jogar no rubro-negro carioca.

Gustavo Scarpa Divulgação/Olympiakos



O Atlético-MG tenta a contratação do jogador por 2 milhões de euros, oNottingham Forest pede 4 milhões e fontes do clube mineiro, confirmaram que com o jogador está tudo alinhado, faltando mesmo definir a situação com o Nottingham Forest. Há no Atlético um grande otimismo por esta contratação que o Flamengo ainda pode atravessar.



A ideia do Flamengo é usar a vontade do jogador em vir, para convencer o clube inglês a liberá-lo sem custos. Se conseguir, o Flamengo teria já em janeiro aquilo que não teve desde 2019, dois meias armadores no elenco para disputar posição com Arrascaeta e Everton Ribeiro.