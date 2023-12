Flamengo prepara reforços para as laterais - Montagem: Canal do youtube Resenha Rubro-Negra

Com a idade avançada, Filipe Luis teve um ano ruim na lateral esquerda do Flamengo, sobrecarregando Ayrton Lucas, que teve uma queda vertiginosa de desempenho em 2023. Do outro lado, sem ter reservas por boa parte do ano, o mesmo efeito aconteceu com o jovem lateral direito Wesley, que fora jogado a titularidade, sem ter uma transição ideal, gerando fortes cobranças do torcedor rubro-negro.



Isso leva a cúpula de futebol do Flamengo a ter que resolver os problemas nas duas laterais.



Com a aposentadoria de Filipe Luis, o alvo na esquerda é Alex Sandro Lobo da Silva, de 32 anos, jogador da Juventus, que goza da inteira confiança do técnico Tite. Com contrato até o meio de 2024, a diretoria rubro-negra tenta convencer o clube italiano a liberá-lo ainda em janeiro. Se conseguir, o atleta chega sem custos para o Mengão.

Alex Sandro Divulgação / Juventus



A lateral direita é um pouco mais complicada. Com 3 laterais, o Flamengo precisa se "livrar" de pelo menos um deles, para poder contratar outro.



A lateral direita é um pouco mais complicada. Com 3 laterais, o Flamengo precisa se "livrar" de pelo menos um deles, para poder contratar outro.

Guillermo Varela conhece o interesse do Peñarol, mas seu alto salário no Flamengo impede o acerto com a equipe uruguaia. Já Wesley tem muitas sondagens, mas até o momento nenhuma proposta real chegou aos dirigentes rubro-negros.

Wesley e Varela foram ao CT Ninho do Urubu nesta terça Reprodução/Instagram Wesley



Caso o Flamengo consiga se desfazer de pelo menos um dos laterais direitos, o alvo é Gonzalo Montiel. O argentino de 26 anos, está emprestado pelo Sevilla ao Nottingham Forest, onde pouco é aproveitado pelo técnico Steve Cooper. O pouco aproveitamento, inclusive, fará com que o Sevilla encerre o empréstimo e traga o lateral de volta para negociá-lo com outro clube.

E é aí que entra o Flamengo.



Caso o Flamengo consiga se desfazer de pelo menos um dos laterais direitos, o alvo é Gonzalo Montiel. O argentino de 26 anos, está emprestado pelo Sevilla ao Nottingham Forest, onde pouco é aproveitado pelo técnico Steve Cooper. O pouco aproveitamento, inclusive, fará com que o Sevilla encerre o empréstimo e traga o lateral de volta para negociá-lo com outro clube.

E é aí que entra o Flamengo.

Sabendo do pouco aproveitamento do jogador e sabendo do interesse do Sevilla em negociar o lateral direito, o Flamengo já conversa com o clube espanhol sobre a opção de empréstimo de 1 ano, com o valor de compra fixado, para então acertar a contratação do jogador. Em contrapartida, o Flamengo vai se acertando com o lateral, para convencê-lo que vir ao Flamengo seria o melhor caminho para sua carreira.

Gonzalo Montiel marcou, nos pênaltis, o gol do título mundial da Argentina no Catar Foto: Reprodução/Redes sociais



Se conseguir o empréstimo, o Flamengo conseguiria reforçar as duas laterais sem precisar gastar nenhum centavo dos R$ 160 milhões destinados a reforços no primeiro semestre de 2024.