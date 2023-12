Rodolfo Landim - Marcelo Cortes/Flamengo

Rodolfo LandimMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 11/12/2023 06:20

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, vem fazendo ampla defesa do projeto da SAF no Flamengo, com a desculpa de captar recursos para conseguir erguer, enfim, o estádio rubro-negro.



Rodolfo já escolheu até o terreno, o Gasômetro. Terreno este administrado pela Caixa Econômica Federal e que o Flamengo tenta negociar sua compra desde meados de 2023.



Recentemente foi noticiado que Landim inclusive já teria “batido o martelo” sobre a capacidade de 92 mil lugares para a construção do estádio do Flamengo. Entretanto, segundo informações do jornalista Lauro Jardim, do O GLOBO, o Flamengo sequer apresentou um projeto consistente sobre o que pretende construir no terreno. O que teria frustrado participantes da reunião que esperavam um pouco mais de preparação do Flamengo para mostrar o que de fato pretendem.



“Não ficou muito claro o que eles querem.” teria dito uma das fontes do jornalista do O GLOBO.



Projeto de estádio do flamengo Divulgação



Mesmo divulgando a SAF com a justificativa da construção do estádio próprio, Landim ainda insiste na administração do Maracanã para os próximos 20 anos, o que levanta suspeitas sobre o real interesse do mandatário rubro-negro em construir o estádio próprio do Flamengo.



Conselheiros, opositores e até apoiadores mais próximos de Rodolfo Landim já começam a desconfiar das reais intenções do presidente sobre a SAF e o seu relacionamento com a construção do estádio e por isso, vetam a ideia da implementação da Sociedade Anônima do Futebol, num futuro próximo no clube.



