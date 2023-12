Sob o comando de Tite, o Flamengo visitará o São Paulo na última rodada do Brasileiro - Renan Areias / Agência O Dia

O Flamengo segue no mercado a procura de reforços para a temporada 2024. Entretanto, o clube vem enfrentando dificuldades para conseguir fechar com os jogadores que o técnico Tite aprovou para fortalecerem o elenco.



Com a demora, o próprio treinador rubro-negro vem cobrando diariamente um posicionamento do departamento de futebol, para se manter atualizado sobre o que poderá fazer a partir do dia 8 de janeiro, data em que iniciará os trabalhos de pré-temporada. O treinador considera inaceitável não ter as principais contratações na reapresentação.



Tite, que já conta com Nicolas De La Cruz, espera contar ainda com Léo Ortiz, Matias Viña e, caso perca Ayrton Lucas, com Juninho Capixaba. O treinador ainda quer a renovação de Everton Ribeiro, no formato em que combinou com o Flamengo.

Nicolas De La Cruz posa com a família com o manto do Flamengo Reprodução Instagram



Aliás, sobre Everton Ribeiro, o diretor-executivo do Flamengo, Bruno Spindel, conversou longamente com o meia no Uruguai, onde se encontravam até este sábado, comemorando as bodas de Arrascaeta, mas até o momento do fechamento desta matéria, não havia qualquer comunicado sobre a renovação do meia, que vive seu último dia de contrato com o Flamengo.



Já com relação à Matias Viña, o lateral esquerdo já conversou com Arrascaeta e Guillermo Varela sobre a estrutura do Flamengo e está entusiasmado com a possibilidade de desembarcar no Rio de Janeiro. Flamengo e Roma continuam as tratativas e a Roma inclusive já comunicou o atleta para ficar de sobreaviso para uma possível viagem ao Rio de Janeiro já no início de 2024, para realização de exames médicos. Tite também já conversou com o lateral.

Matias Vinã, alvo do Flamengo, teve passagem de destaque pelo Palmeiras AFP



Léo Ortiz é uma das prioridades do Flamengo para a zaga e o entrave está justamente na forma de pagamento que o clube propõe ao Bragantino, como estamos informando ao longo dos últimos dias em nossos canais no YouTube.



A diretoria do Flamengo ainda vê com otimismo a chegada do zagueiro, que já informou ao Red Bull sua vontade de defender o Flamengo em 2024.

Léo Ortiz, do Bragantino, está na mira do Flamengo Ari Ferreira / Red Bull Bragantino



Marcos Braz e a equipe de futebol do Fla trabalham a passos lentos, mas visando entregar ao técnico Tite todos os reforços antes do dia 8 de janeiro.