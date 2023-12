Gustavo Scarpa não está tão sorridente assim, como na apresentação - Divulgação / Olympiacos

Após sacramentar a compra de Nicolas De La Cruz e de se adiantar nas tratativas pela compra do zagueiro Léo Ortiz, o Flamengo viu em Gustavo Scarpa a oportunidade ideal para trazer um meia canhoto, que possa atuar pelo lado direito da equipe do técnico Tite.

Tite inclusive já teve algumas conversas com o ex-jogador do Palmeiras, atualmente emprestado ao Olympiacos da Grécia. Outras conversas devem acontecer entre o jogador e o treinador rubro-negro, uma vez que o atleta quer ter a certeza que ao chegar ao Flamengo receberá oportunidades para atuar.O empresário Giuliano Bertolucci é quem está, mais uma vez, auxiliando o Flamengo nas tratativas junto ao Nottinham Forrest, clube inglês que detém os direitos federativos do jogador. O empresário já é figurinha carimbada na gestão Rodolfo Landim e é um forte aliado do Flamengo nas janelas de transferências.Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético-MG, em coletiva concedida nesta segunda-feira, falou sobre o interesse do clube mineiro em Scarpa:"É muito difícil, quando entram concorrentes com maior poder aquisitivo, a gente seguir. Então, não vou entrar nessa expectativa. O Galo não entra em nenhum tipo de leilão, pois não tem condição."