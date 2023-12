Everton Ribeiro prioriza ficar no Flamengo em 2024 e espera um desfecho positivo para ambos os lados - Marcelo Cortes/ Flamengo

Everton Ribeiro prioriza ficar no Flamengo em 2024 e espera um desfecho positivo para ambos os ladosMarcelo Cortes/ Flamengo

Publicado 30/12/2023 05:02

O Flamengo analisa caso a caso dos jogadores que estão com contrato se encerrando em 2023 e 2024. Os casos que mais chamam atenção são os de Gabriel Barbosa e Everton Ribeiro.



Este último está a 24 horas de ficar livre no mercado desde o seu retorno ao Brasil no dia 5 de junho de 2017.

2017-09-17 - Flamengo X Sport se enfrentam no Ninho do Urubu, na Ilha do Governador, Rio de Janeiro, pela 24 rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo: Muralha; Pará, Rhodolfo, Réver e Renê; Cuéllar, William Arão e Diego (Everton Ribeiro); Vinícius Júnior (Everton Ribeiro), Berrío e Guerrero. Sport: Magrão; Raul Prata, Ronaldo Alves, Durval e Sander; Rithely, Patrick, Wesley e Mena; Lenis e André. Foto: Daniel Castelo Branco / Agência O DIA Daniel Castelo Branco



O técnico Tite quer contar com Everton Ribeiro para a próxima temporada. Por isso, em reunião com o departamento de futebol do clube, traçou metas para que Everton Ribeiro siga sendo utilizado pelo Flamengo.



Com as metas de Tite estabelecidas, o Flamengo confeccionou a proposta e repassou aos agentes do jogador um contrato de 1 ano, com a possibilidade de renovação automática caso o jogador cumpra as metas estabelecidas pelo treinador e colocadas na proposta.



Everton Ribeiro aceitou a ideia das metas, mas fez uma contraproposta, com as metas sendo bem abaixo daquilo proposto inicialmente pelo treinador rubro-negro.



Tite não gostou da contraproposta do jogador e por isso o Flamengo bateu o pé e se manteve firme na proposta enviada ao jogador de 34 anos. O técnico Tite quer contar com Everton Ribeiro para a próxima temporada. Por isso, em reunião com o departamento de futebol do clube, traçou metas para que Everton Ribeiro siga sendo utilizado pelo Flamengo.Com as metas de Tite estabelecidas, o Flamengo confeccionou a proposta e repassou aos agentes do jogador um contrato de 1 ano, com a possibilidade de renovação automática caso o jogador cumpra as metas estabelecidas pelo treinador e colocadas na proposta.Everton Ribeiro aceitou a ideia das metas, mas fez uma contraproposta, com as metas sendo bem abaixo daquilo proposto inicialmente pelo treinador rubro-negro.Tite não gostou da contraproposta do jogador e por isso o Flamengo bateu o pé e se manteve firme na proposta enviada ao jogador de 34 anos.

Na noite desta sexta-feira (29) Everton Ribeiro e Marília Nery, sua esposa, estavam comemorando as bodas de Arrascaeta e Camila Bastiani em Punta Del Leste, no sudeste do Uruguai.

Everton Ribeiro aceita proposta do Flamengo e deve renovar por mais 1 temporada Reprodução Instagram

A equipe do jogador até o momento da publicação desta matéria ainda não tinha recebido a resposta do Flamengo sobre a contraproposta do jogador.

O clube inclusive afina sondagens a jogadores da posição. O clube rubro-negro, conversou com o staff do Evander, ex-Vasco, hoje no Portland Timbers - EUA. A ideia do clube é procurar por jogadores que possam substituir Everton Ribeiro, caso não haja o acordo entre clube e atleta.



Para haver uma reviravolta, o jogador terá que prescindir da sua contraproposta e aceitar aquilo que o Flamengo lhe ofereceu.

Neste sábado (30) a equipe do jogador entrará em contato com o meia para decidirem qual caminho deverão seguir.

Dorival Jr e Everton Ribeiro podem voltar a estar juntos em 2024 Foto: Marcelo Cortes / Flamengo

Acordo com São Paulo



Por outro lado, Everton Ribeiro já tem acerto com o São Paulo há pelo menos 2 meses. O jogador sempre tratou o Flamengo como prioridade e o clube paulista sabe disso. Entretanto, caso o acordo não aconteça, o provável destino do jogador deve ser mesmo o time do Morumbi.

Dorival Jr. foi peça chave na escolha do jogador.