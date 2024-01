Rodolfo Landim desmente Marcos Braz sobre planejamento por reforços - AFP via Getty Images

Publicado 12/01/2024 09:37 | Atualizado 12/01/2024 09:42

A janela de transferências no Brasil abriu oficialmente nesta quinta-feira (11), mas várias equipes do futebol brasileiro já realizaram boa parte das negociações envolvendo as saídas e chegadas de jogadores.



O Palmeiras, atual campeão brasileiro, já negociou o lateral esquerdo Jorge, o volante Jailson, o atacante Angulo, vendeu Arthur ao Zenit, entre outros dispensados e emprestados. A equipe paulista também já realizou as contratações do volante Aníbal Moreno, do atacante Bruno Rodrigues e do lateral esquerdo Caio Paulista.



O Botafogo já contratou o goleiro John, confirmou o retorno do atacante Jeffinho, fechou com o zagueiro Lucas Halter e está para anunciar Savarino, ex-Atlético-MG.



Já o Flamengo conta apenas com o anúncio de Nicolas De La Cruz até o momento. Obviamente, De La Cruz é até aqui a melhor contratação do futebol brasileiro nesta janela, mas para um clube que não tem lateral esquerdo reserva para Ayrton Lucas é muito pouco.

Outro detalhe é a zaga rubro-negra. Com uma das defesas mais vazadas do último certame nacional, o técnico Tite entende que o setor é um dos que precisa de mais atenção da diretoria do clube para a chegada de reforços.



O Flamengo vem arrastando há quase dois meses as tentativas de contratações do zagueiro Léo Ortiz e do lateral esquerdo Matias Viña.



Marcos Braz chegou a falar publicamente que, no caso do zagueiro, não há plano B.

"O zagueiro que queremos é o Léo Ortiz!" disse ao negar a um jornalista a existência de outro jogador na lista de possíveis reforços para a zaga do Mengão.



Marcos Braz chegou a falar publicamente que, no caso do zagueiro, não há plano B.

"O zagueiro que queremos é o Léo Ortiz!" disse ao negar a um jornalista a existência de outro jogador na lista de possíveis reforços para a zaga do Mengão.

Já Rodolfo Landim disse horas depois que os nomes que estão sendo ventilados pela imprensa, são os nomes de jogadores que o Flamengo tem tratativas (referindo-se a Léo Ortiz e Matias Viña), entretanto o mandatário máximo rubro-negro completou dizendo que, se não desse certo com estes, o Flamengo iria atrás de outros e que os reforços chegariam. Ou seja, há sim plano B, C, D, para cada uma das opções que o Flamengo vem tentando contratar.

A insistência por Evander



Outro ponto de discordância entre o conselho de futebol do Flamengo, Tite e Marcos Braz, é a procura por jogadores para compor elenco.



Marcos Braz prioriza a compra do meia Evander do Portland Timbers, enquanto Tite e o conselho de futebol do Flamengo entendem que as carências da equipe deveriam ser tratadas como prioridades pelo vice-presidente de futebol.

Ainda assim, Braz insiste no meia e chegou a fazer uma proposta de 11 milhões de dólares pelo jogador. O técnico Phill Neville descarta negociar Evander nesta janela e o Flamengo desperdiça um tempo precioso na tentativa de um jogador que jamais foi destaque numa grande liga.

Borré oferecido



Enquanto isso, Braz dispensou o atacante colombiano Rafael Santos Borré, campeão pelo River Plate em 2018 e vice da Libertadores 2019, que foi oferecido ao clube e que deve desembarcar no Rio Grande do Sul para vestir a camisa do Internacional.

