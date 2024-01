Tite é o técnico do Flamengo - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 31/12/2023 17:56 | Atualizado 31/12/2023 18:02

Um dos principais processos de recuperação do Flamengo foi a reformulação da base do clube. Com a contratação da Double Pass em 2017, o rubro-negro melhorou a infraestrutura do futebol amador do clube e passou a formar e vender muitos talentos.

Flamengo fecha parceria com a empresa alemã Double Pass Foto: Gilvan de Souza/Flamengo



A formação dos talentos passou então a ser destaque entre clubes europeus e o lateral direito Wesley foi classificado pelo CIES Football Observatory como um dos 4 laterais mais promissores do mundo. O lateral de 20 anos, que participou de 56 jogos do Flamengo em 2023, marcando 2 gols e dando 1 assistência, é observado de perto pelo Porto.

Wesley comemora seu gol, o segundo do Fla na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, no Independência Gilson Lobo / Estadão CONTEÚDO



O clube português estuda realizar uma proposta ao Flamengo tão logo abra a janela de transferências em janeiro de 2024.



Já Lorran é outro jogador da base rubro-negra que se destacou em 2023 e chamou a atenção do velho continente. Lorran é o jogador mais novo a marcar um gol pelos profissionais do Flamengo, aos 16 anos, 6 meses e 20 dias, desbancando Vinícius Júnior.

Lorran campeão sul-americano com a seleção brasileira em abril de 2023 Reprodução Instagram



O jogador, que foi campeão sul-americano com a seleção brasileira sub-17 em abril deste ano e campeão do Brasileirão sub-20, foi destaque no Portal AS da Espanha como um dos principais jogadores brasileiros a serem observados na Copa São Paulo de Futebol Júnior.



O jogador, que foi campeão sul-americano com a seleção brasileira sub-17 em abril deste ano e campeão do Brasileirão sub-20, foi destaque no Portal AS da Espanha como um dos principais jogadores brasileiros a serem observados na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Flamengo espera poder contar com Lorran pelo menos até o fim da próxima temporada, para poder valorizar ainda mais o atleta e fazer um bom dinheiro com o jogador, que tem multa estipulada em 50 milhões de euros.

Lorran campeão brasileiro sub-20 em 2023 Reprodução Instagram



Já no caso de Wesley, o Flamengo aguarda uma proposta para negociar o jogador que, apesar de ter se saído bem no ano de 2023, não caiu no gosto da torcida e o clube entende que precisa negociá-lo para trazer um jogador mais experiente para a posição.