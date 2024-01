Marcos Braz segue atento ao mercado para reforçar o Flamengo - Reprodução Internet

Publicado 28/01/2024 07:42

Desde sua chegada ao Flamengo, o técnico Tite estudou as carências da equipe rubro-negra e não foi muito difícil perceber os problemas defensivos que a equipe atravessa desde a última temporada.



Com a 12ª defesa mais vazada entre os 20 clubes que disputaram o Campeonato Brasileiro de 2023, Tite sinalizou a necessidade de reforçar o setor rubro-negro. O indicado pelo treinador foi o zagueiro Léo Ortiz.



O defensor teve uma ruptura parcial do ligamento cruzado anterior no dia 1° de outubro de 2022. No início, Ortiz passou por um tratamento conservador, mas a cirurgia acabou sendo o melhor caminho para a recuperação total. Léo Ortiz retornou às atividades exatos 295 dias depois.

Léo Ortiz em treinamento pela seleção brasileira Lucas Figueiredo / CBF



Tite conhece e gosta do estilo de jogo construtor que Léo Ortiz apresenta. Tanto que chegou a convocá-lo para a seleção brasileira.



Flamengo e Bragantino chegaram a um acordo financeiro que deve girar na casa dos 8 milhões de euros fixos pelo atleta, fora as cláusulas de ganhos por metas. As equipes trabalham agora nos detalhes para a forma de pagamento que será usada para sacramentar o negócio.



Há grande otimismo por parte do Flamengo para a conclusão positiva de mais este reforço.



Sebástian Cáceres foi titular do Uruguai na vitória sobre o Brasil, pelas Eliminatórias para a Copa de 2026 Divulgação / Seleção Uruguaia



Sebastian Cáceres tem 24 anos e tem contrato com o clube mexicano apenas até dezembro deste ano e já mostrou vontade de tomar novos ares. Sem muito o que fazer para segurar o jogador, o clube mexicano pede 10 milhões de dólares para negociá-lo ainda nesta janela.



