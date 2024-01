Flamengo tenta contratação de libiano do Braga Al-Musrati - Foto: Reprodução Al-Musrati

Publicado 23/01/2024 05:17 | Atualizado 23/01/2024 05:22

O Flamengo está acertando os últimos detalhes para entregar o seu balanço financeiro do ano de 2023 e, pelo terceiro ano, pode ficar acima de 1 bilhão de reais em receitas. Estima-se que o valor fique bem próximo a R$ 1,3 bilhão.



Esses valores dão ao clube um poder de investimento muito acima dos demais clubes da série A do futebol brasileiro. Só para efeito de comparação, o Atlético-MG destinou R$ 40 milhões para investir em reforços neste início de 2024. Já o Flamengo estimou 4 vezes mais, cerca de R$ 160 milhões, para se reforçar.



Só com Nicolas De La Cruz, o Flamengo gastou cerca de R$ 78 milhões pagos à vista ao River Plate.

Ao lado de Arrascaeta, De La Cruz teve boa estreia pelo Flamengo Gilvan de Souza / Flamengo

Com R$ 82 milhões ainda para contratações, o Flamengo conseguiu a contratação de Matias Viña, ex-Palmeiras e agora na Roma, pagando 1 milhão de euros de entrada e parcelando o restante (cerca de 8 milhões de euros) em outras 3 parcelas.



Mas o Flamengo não para por aí.



Marcos Braz tem conversas avançadas pelo zagueiro português Domingos Duarte, de 28 anos, que está no Getafe-ESP, por Luiz Henrique, do Bétis-ESP e por Al-Musrati volante do Sporting Braga-POR.

Domingos Duarte em ação pelo Getafe, da Espanha Divulgação / Getafe

O zagueiro português está avaliado em 3 milhões de euros, já para conseguir a contratação de Luiz Henrique, o Bétis pede cerca de 18 milhões de euros e Al-Musrati está avaliado em 16 milhões de euros.

A ideia do Fla é ter Luiz Henrique e Al-Musrati por empréstimo e só ao término da temporada optar por comprar os atletas em definitivo ou não.



Se for bem-sucedido nestas três contratações e optar por comprar a todos, o Flamengo terá investido ao todo nesta janela de transferências R$ 321 milhões.