Rodolfo Landim na chegada a OrlandoFoto: Letícia Marques

Publicado 19/01/2024 10:17 | Atualizado 19/01/2024 10:21

Por muitas vezes, o presidente chegou a argumentar a favor de Braz nas reuniões do conselho de futebol do clube.



Entretanto, foram muitos os erros e a pressão saiu do conselho de futebol e chegou a conselheiros da oposição e finalmente a conselheiros apoiadores de Landim. A partir daí, ficou impossível para Landim não rever as decisões do departamento de futebol.



E Landim ganhou dois grandes aliados: Rodrigo Tostes, vice-presidente de finanças, e Bernardo Amaral, conselheiro e integrante do conselho de futebol do clube.

Rodrigo Tostes ao lado do presidente Rodolfo Landim Divulgação

Landim passou a ouvir mais os dois citados acima, que sempre fazem relatórios custo x benefício de cada situação de renovação e contratação que acontece no dia-a-dia do Flamengo. Várias renovações foram barradas ou revistas graças à atuação da dupla junto à Landim, mesmo que Marcos Braz tenha sido favorável às mesmas.A referida dupla impediu, por exemplo, a contratação do meia Evander, do Portland Timbers. O clube americano estipulou 8,8 milhões de dólares para vender o atleta. Braz queria seguir com a negociação, mas foi impedido pelo vice de finanças e pelo conselheiro do Flamengo.Outra interferência de Landim graças à dupla foi com relação à renovação por 5 anos e com pomposo aumento salarial de Gabigol. Braz já havia se acertado com o empresário do atleta sobre os termos contratuais, mas ao ver os moldes do acerto, Tostes e Bernardo Amaral questionaram Landim, que concordou que não poderia haver renovação com o atleta daquela maneira e parou o processo."Eu desconheço o que você está falando [sobre acordo em meados de 2023]. Ele [empresário de Gabigol] tem que explicar com quem fez o acordo, porque eu nunca conversei com ele sobre isso. Quem toma decisão no Flamengo sou eu. Eu nunca tinha tomado decisão a respeito de contrato nenhum com o Gabriel". disse Rodolfo Landim em entrevista nos Estados Unidos.Landim desconhece porque o acordo não foi feito por ele e sim por Marcos Braz.Agora, o departamento de futebol aprovou o empréstimo de Werton para o Santa Clara, clube da 2ª divisão de Portugal, com valor dos direitos federativos fixados em 1 milhão de euros, o que causou espanto no conselho de futebol do clube.Landim parou imediatamente a negociação com o clube português, exigindo do clube um aumento nos valores dos direitos federativos ou não emprestará o atleta, que vem sendo destaque na copinha e que já mostrou muito potencial desde que chegou ao Flamengo.