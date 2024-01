Tite faz novo pedido a Rodolfo Landim para substituir Fabinho Soldado - Foto: Reprodução / Fla TV

Tite faz novo pedido a Rodolfo Landim para substituir Fabinho SoldadoFoto: Reprodução / Fla TV

Publicado 26/01/2024 07:09

Na última quarta-feira, Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, gravou vídeo postado nas redes sociais do clube se despedindo e agradecendo Fabinho Soldado pelos serviços prestados e desejando-lhe boa sorte em sua nova empreitada.

Fabinho começou no Flamengo trabalhando e chefiando consequentemente o extinto Centro de Inteligência de Mercado do clube. Foi através dele que nomes como Pablo Mari, Léo Pereira e Michael chegaram à equipe.Posteriormente, foi alçado a Gerente de Futebol e aí não conseguiu mostrar a mesma competência que mostrava para descobrir novos talentos para o Flamengo. Questionadíssimo pelo torcedor rubro-negro, Fabinho deixa o clube e vai se juntar à nova diretoria do Corinthians em São Paulo, o que abre uma vaga no departamento de futebol do Flamengo.E Tite, com muita moral entre os dirigentes rubro-negros, já definiu e indicou um novo nome para realizar a função que Fabinho Soldado exercia: Alessandro.

Tite já escolheu nome para substituir Fabinho Soldado no Flamengo Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians

Alessandro foi jogador de Tite no Corinthians e tornou-se mais tarde Gerente de Futebol do clube paulista. A primeira opção de Tite sempre foi Edu Gaspar, mas este vem desempenhando um papel fundamental e reconhecido no Arsenal da Inglaterra e, portanto, não teria como vir ao Flamengo neste momento.Alessandro é formado nas categorias de base do Flamengo e tem boa entrada com o atual vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz.Com Braz e Spindel nos EUA, o Flamengo iniciará uma série de reuniões para definir novas contratações e também a situação do novo gerente de futebol do clube.Até aqui, os dirigentes rubro-negros têm feito de tudo para atender aos pedidos do treinador e podem fechar mais esta contratação antes de retornarem ao Brasil.