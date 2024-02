Rodolfo Landim desmente Marcos Braz sobre planejamento por reforços - AFP via Getty Images

Publicado 01/02/2024 07:37 | Atualizado 01/02/2024 07:40

Esta semana, a Globo News divulgou imagens do confronto envolvendo Marcos Braz e um torcedor do Flamengo num shopping no Rio de Janeiro. O confronto resultou em uma mordida na virilha do torcedor, supostamente dada pelo vice-presidente de futebol do clube e por um corte no nariz do dirigente rubro-negro.



Dias após o ocorrido, Marcos Braz convocou coletiva no Ninho do Urubu e se valeu das dependências do clube para explicar o ocorrido.



"Vocês precisam acreditar em mim!" implorou o dirigente rubro-negro durante a coletiva.

Entretanto, as imagens vazadas pelo canal de notícias do grupo Globo mostram que os relatos do dirigente relatou e o que foi gravado são situações completamente diferentes.



Marcos Braz corre em direção a Leandro Campos e o agride Reprodução



As imagens tiveram grande repercussão entre os torcedores que pediram o imediato afastamento do mandatário rubro-negro.



Rodolfo Landim preferiu se fazer valer da cautela e do silêncio para averiguar melhor a situação e saber se tomará alguma providência a respeito do caso envolvendo Marcos Braz.



Um grupo de conselheiros do clube entrou com um pedido de suspensão de Braz até que toda a situação seja esclarecida.



O Flamengo volta a campo neste domingo as 19h00 no Maracanã, contra o Vasco da Gama pelo Campeonato Carioca.