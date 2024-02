Membros do Conselho de Futebol reunidos no campo do Maracanã - Venê Casagrande

Membros do Conselho de Futebol reunidos no campo do MaracanãVenê Casagrande

Publicado 18/02/2024 10:29

A janela de transferências tem seu fechamento no dia 7 de março e a contagem regressiva para que isso aconteça deixa os torcedores rubro-negros de cabelo em pé. Sem ter conseguido ainda as contratações do tão sonhado zagueiro desejado por Tite e do ponta-direita igualmente sonhado pelo treinador rubro-negro, a cúpula de futebol do Flamengo se reunirá nesta segunda-feira para definir como agir até o fim da janela.

Rodolfo Landim e Marcos Braz Alexandre Vidal/Flamengo



Inicialmente, foram definidos 160 milhões de reais para contratações de reforços. Entretanto, a diretoria rubro-negra não esperava encontrar as dificuldades que vem enfrentando para conseguir a chegada de novos atletas. Ou os valores são muito além daquilo esperado pela diretoria, como o meia Evander, desejo de Marcos Braz, considerado jogador de primeira prateleira pelo dirigente, onde o Portland pediu 8 milhões de euros pelo atleta, ou a frustração nas tentativas de empréstimo como o ponta-direita Luis Henrique, ex-Real Bétis, atualmente no Botafogo. Inicialmente, foram definidos 160 milhões de reais para contratações de reforços. Entretanto, a diretoria rubro-negra não esperava encontrar as dificuldades que vem enfrentando para conseguir a chegada de novos atletas. Ou os valores são muito além daquilo esperado pela diretoria, como o meia Evander, desejo de Marcos Braz, considerado jogador de primeira prateleira pelo dirigente, onde o Portland pediu 8 milhões de euros pelo atleta, ou a frustração nas tentativas de empréstimo como o ponta-direita Luis Henrique, ex-Real Bétis, atualmente no Botafogo.



Domingos Duarte



O zagueiro Domingos Duarte do Getafe, da Espanha, foi um dos jogadores procurados pela dupla Marcos Braz e Bruno Spindel, onde encontraram até certa facilidade para convencer o português a vir jogar no Brasil. O jogador se mostrou entusiasmado com a possibilidade e o Flamengo deixou tudo acertado com o zagueiro. Com o Getafe a conversa também foi acertada. 3 milhões de euros é o valor que a equipe espanhola quer por seu defensor.



Tite tem suas preferências



Apesar do Flamengo ter planos B para as posições de zagueiro e ponta direita, o técnico Tite tem seus preferidos, o que faz o Flamengo esticar, por exemplo, as negociações com o Red Bull Bragantino.

Léo Ortiz dá declaração pós-jogo e menciona vontade de jogar no Flamengo Resenha Reubro Negra



Em declaração pós-jogo neste sábado Léo Ortiz reforçou a vontade em deixar o Massa Bruta para se juntar ao esquadrão rubro-negro, entretanto deixou claro que tudo está nas mãos dos seus representantes e do clube que o quer, deixando bem claro que sua parte ele fez, agora seria a vez do Flamengo fazer a sua.



Impasse com o Bragantino



O impasse com o Bragantino não é mais pelo valor final da venda de Léo Ortis e sim para que o Flamengo consiga chegar nos valores pedidos de entrada pelo clube paulista. Segundo apuramos, o Bragantino estaria pedindo cerca de 60% do valor total do jogador à vista, como entrada. E é justamente onde o Fla está tendo dificuldades para concretizar a negociação. Em declaração pós-jogo neste sábado Léo Ortiz reforçou a vontade em deixar o Massa Bruta para se juntar ao esquadrão rubro-negro, entretanto deixou claro que tudo está nas mãos dos seus representantes e do clube que o quer, deixando bem claro que sua parte ele fez, agora seria a vez do Flamengo fazer a sua.O impasse com o Bragantino não é mais pelo valor final da venda de Léo Ortis e sim para que o Flamengo consiga chegar nos valores pedidos de entrada pelo clube paulista. Segundo apuramos, o Bragantino estaria pedindo cerca de 60% do valor total do jogador à vista, como entrada. E é justamente onde o Fla está tendo dificuldades para concretizar a negociação.

Reunião para aumentar orçamento



Com a saída de Matheuzinho e com a possível venda de Thiago Maia, o caixa do Flamengo será reforçado e há a possibilidade do clube injetar estes valores na compra de Léo Ortiz. Mas ainda assim faltará a contratação de um ponta-direita.



Por isso, a reunião desta segunda-feira entre a cúpula de futebol do Flamengo e seu departamento financeiro será crucial para definirem se haverá mais injeção de recursos para a contratação de um ponta-direita tão desejado pelo treinador rubro-negro.

Rodrigo Tostes ao lado do presidente Rodolfo Landim Divulgação



Matheus Gonçalves, que poderia ser utilizado na função, não é visto por Tite como ponta direita e sim como meia direita, o que inviabiliza o aproveitamento do atleta naquele setor. Matheus Gonçalves, que poderia ser utilizado na função, não é visto por Tite como ponta direita e sim como meia direita, o que inviabiliza o aproveitamento do atleta naquele setor.