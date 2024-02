Marcos Braz segue atento ao mercado para reforçar o Flamengo - Reprodução Internet

Publicado 15/02/2024 08:23

Foram mais de 30 contratações na gestão Rodolfo Landim. Desde 2019, o Flamengo é o time mais agressivo no mercado da bola sul-americano. Ninguém investiu mais do que o rubro-negro carioca.

Rodolfo Landim na chegada a Orlando Foto: Letícia Marques





Arrascaeta, Gabi, Bruno Henrique, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Rafinha, Filipe Luis, Gerson, mais recentemente Thiago Maia, Pedro, Ayrton Lucas, Everton Cebolinha, Guillermo Varela, Allan, Luiz Araújo e Erick Pulgar são exemplos de jogadores que o Flamengo investiu ao longo destes quase seis anos de gestão do atual presidente rubro-negro.



A torcida se acostumou então a escolher os jogadores, os quais supririam as carências da equipe, e vê-los chegando após verdadeiras novelas, mas chegando.



Entretanto, nesta janela, as coisas parecem ter mudado. O Flamengo segue tendo muitas facilidades para se desfazer de jogadores, mas as famosas novelas para contratações, além de estarem levando mais tempo do que o normal, não estão se concretizando.



Até o momento, foram nove saídas, sendo três zagueiros, dois laterais (um direito e um esquerdo), um volante, um meia e um atacante e apenas duas chegadas.



Outro ponto que parece ter mudado nesta janela é a competência da dupla Braz / Spindel para negociar os jogadores pretendidos pelo Flamengo. Se antes ambos negociavam as melhores práticas de compra e forma de pagamento, nesta janela pagaram o que os clubes pediram sem conseguirem tirar vantagem para o lado rubro-negro.

Matias Viña, Arrascaeta e De La Cruz em pré-temporada do Flamengo nos Estados Unidos Gilvan de Souza / Flamengo



As duas chegadas: Nicolas De La Cruz e Matias Viña, foram contratados com o Flamengo, cedendo aos clubes os valores que River Plate e Roma exigiram. No caso do meia, o Flamengo se gabou de pagar a multa rescisória no valor de 16 milhões de dólares. Já no caso de Matias, a Roma o adquiriu junto ao Palmeiras por 13 milhões de euros e queria 9 milhões no atleta. O Flamengo então topou 8 milhões de euros fixos mais variáveis por metas alcançadas que podem ultrapassar os 9 milhões de euros pretendidos pela Roma inicialmente. Ou seja, o Flamengo praticamente aceitou todos os termos impostos pelos clubes detentores dos atletas até o momento.



Léo Ortiz



Flamengo segue priorizando Léo Ortiz Canal do Youtube Resenha Rubro Negra



Aliás, sobre Léo Ortiz, o Bragantino topou os 8,5 milhões de euros mais o acréscimo de variáveis por metas alcançadas (novamente o Flamengo pagaria o valor desejado pelo clube desde o início caso as metas sejam batidas pelo atleta), mas quer um pagamento inicial maior. O clube paulista quer algo em torno de 20 a 25 milhões de reais de entrada. Flamengo estuda a situação com o departamento financeiro para ter um veredito final.



Ponta Direita



O técnico Tite faz questão de ter um ponta direita para competir por posição com Luiz Araújo, mas o Flamengo se arrasta no mercado, apenas consultando e sondando jogadores sem abrir negociação com nenhum clube.



Lateral Direita



Matheuzinho em treino do Corinthians Divulgação



O Flamengo deve confirmar ainda hoje a saída de Matheuzinho para o Corinthians. As equipes chegaram num acordo financeiro e já trocaram documentação. Essa informação foi trazida primeiramente pelo GE e confirmada por nossa coluna.



Thiago Maia



Thiago Maia está perto de deixar o Flamengo para defender o Internacional Marcelo Cortes / Flamengo