Rodolfo Landim e Marcos Braz planejam reforços para 2024Foto: Reprodução

Publicado 16/02/2024 08:21

Líder e invicto no Campeonato Carioca, o Flamengo venceu nesta quinta-feira (15) a equipe do Bangu por 3 a 0, todos os gols marcados pelo atacante Pedro.

O técnico Tite definiu um zagueiro como prioridade número 1. E o Flamengo tem como principal nome Léo Ortiz, hoje zagueiro do Red Bull Bragantino. O Bragantino já se acertou com relação aos valores de venda com o Flamengo, mas causou um empecilho na forma de pagamento.O clube paulista pede uma entrada de cerca de 60% do valor total, o que dificultou os planos rubro-negros de contar imediatamente com o jogador. Com a possibilidade da turbinada que as vendas darão ao clube, o Flamengo tem a expectativa de que na próxima semana, em reunião já agendada com os dirigentes paulistas, consiga realizar uma boa proposta para que a forma de pagamento seja aceita e então a compra, seja concretizada.