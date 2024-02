Pedro foi o nome da vitória do Flamengo sobre o Bangu em Aracaju - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 17/02/2024 08:07

Flamengo e Tite definiram ainda no ano de 2023 as prioridades para contratação de reforços para a temporada 2024. Com todas as carências identificadas e depois dos reforços de Nico De La Cruz, definidos antes da chegada do técnico atual e a contratação de Matias Viña, para substituir o aposentado Filipe Luis, o Flamengo ainda precisa de um zagueiro e um ponta-direita, na avaliação do treinador.

Entretanto, com a possibilidade de saída de Thiago Maia para o Internacional de Porto Alegre, o departamento de futebol pode ter que incluir uma nova prioridade para se reforçar antes do dia 7 de março, data do fechamento da atual janela de transferências.

Marcos Braz e Bruno Spindel se reunirão com Tite até a próxima segunda-feira para debater o tema e levarão à reunião do conselho de futebol do clube a decisão do treinador sobre precisar contratar ou não um volante para o lugar de Maia. Até lá, o Fla seguirá priorizando a contratação de um zagueiro e de um ponta-direita.



Fase de Pedro pode tirá-lo do Flamengo na janela de meio do ano



Pedro vem vivendo excelente fase pelo Flamengo. Em 7 jogos, foram 7 gols marcados. Artilheiro isolado do Flamengo, Pedro vive um de seus melhores inícios de temporada na carreira.



Em 2023, quando não havia ainda assegurado a titularidade na equipe, Pedro vinha sendo acompanhado de perto por Cadiz da Espanha, Tottenham da Inglaterra e o Al-Hilal de Jorge Jesus também procurou informações sobre o atacante rubro-negro.



Aos 26 anos, muitos consideram difícil a saída de Pedro para o futebol europeu. Porém, o Chelsea está à procura de um atacante e os nomes de Firmino, Benzema e Pedro estão numa lista de possíveis contratações do clube inglês.

Firmino, hoje atacante do Al-Ahli, tem 32 anos e Benzema, no Al-Ittihad tem 36 anos, ou seja, Pedro é um novato se comparado com as outras opções avaliadas pelo clube londrino.



Com multa rescisória no valor de 60 milhões de euros para o mercado externo e 100 milhões de euros para o mercado brasileiro, o Flamengo recusou em 2023, proposta de 18 milhões de euros do Benfica pelo atacante e definiu que só conversaria para negociar o jogador com valores a partir de 25 milhões de euros.