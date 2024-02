Gabigol, atacante do Flamengo - Marcelo Cortes / CRF

Vendido a Inter de Milão pelo Santos em 2016, quando ainda tinha 20 anos, a passagem de Gabigol pela Europa não foi das melhores. Sem conseguir repetir os feitos realizados no time da Vila Belmiro e insatisfeito com a reserva, Gabi acabou sendo emprestado ao Benfica, onde também não conseguiu atuar no seu melhor nível.

Após fracassar por Inter de Milão e Benfica, a equipe italiana resolveu emprestá-lo ao Santos em janeiro de 2018. Sem poder comprar o jogador, a equipe santista então devolve Gabriel à Inter de Milão, que recebe do Flamengo a proposta de empréstimo com opção de compra em 2019.

E é no Flamengo que tudo mudou na carreira do atacante, se tornando um dos jogadores mais importantes do futebol sul-americano.

De 2019 para cá, foram 276 jogos, 155 gols, 43 assistências, com 198 participações em gols e uma média de 0,56 gols por jogo. Foram 14 títulos conquistados. Dentre os mais importantes: 2 Libertadores da América, 2 Campeonatos Brasileiros e 1 Copa do Brasil.



Porém, o ano de 2023 foi marcado por uma queda de desempenho notável até aos olhos do mais distraído torcedor rubro-negro. Com média de 0,34 gols por jogo, Gabriel teve seu pior momento como atacante do Flamengo e viu sua titularidade ser questionada, até que o fatídico momento de ir para o banco de reservas inevitavelmente chegou.



E se em campo as coisas não iam bem, fora dele o atacante rubro-negro também sofria. A briga no vestiário entre Gabigol e Marcos Braz foi só o início de uma série de situações internas que mais adiante fariam o presidente Rodolfo Landim o classificar como: pessoa extremamente difícil. Mas o dirigente fez questão de emendar a importância do atleta para a história do Flamengo:



"Gabriel é nosso jogador, é um ídolo do Flamengo, é um jogador que a gente adora. A gente ainda enxerga uma possibilidade enorme (para o futuro). Pela idade que tem, ele pode ser tornar o maior ídolo de uma geração vencedora que o Flamengo teve." disse Rodolfo Landim.

Entretanto, o presidente do Flamengo também garantiu que as conversas sobre a renovação contratual do jogador estão paradas e que, no momento, o Fla avalia o que fazer com o atleta de 27 anos que tem contrato com o clube até dezembro de 2024.



"Quem toma decisão no Flamengo sou eu. Eu nunca tinha tomado decisão a respeito de contrato nenhum com o Gabriel." disse Landim em entrevista em janeiro deste ano.



Com futuro incerto e com o contrato próximo de terminar, o empresário do atleta vem conversando com diversos clubes da série A do futebol brasileiro a fim de, numa eventual não renovação com o Flamengo, poder encaixa-lo rapidamente em outro grande clube.



"O Gabigol nos foi oferecido, eu não fui atrás do Gabigol. Eu sempre deixei claro que o Gabigol tem a nossa cara, tem nossas características, é um grande jogador, por onde passou foi artilheiro." disse Augusto Melo, presidente do Corinthians.

Pedro não facilita negociação de Gabigol com o Flamengo

A excelente fase do atacante Pedro pelo Fla também dificulta a renovação de Gabigol nos termos que o jogador vem exigindo do clube carioca. 5 anos de contrato, com aumento próximo dos 50% no salário, mais bônus, luvas e premiações, não parecem ser pedidos razoáveis para um reserva.



Pedro hoje detém a marca de 9 gols em 9 jogos, enquanto Gabriel acumula apenas 2 gols na atual temporada, se tornando um reserva de luxo na equipe rubro-negra.



Interesse da Europa



Com a janela ainda distante por abrir, alguns clubes menores da Europa iniciam sondagens pelo atacante rubro-negro, que vira uma opção viável e barata ao velho continente.

Com o jogador podendo assinar um pré-contrato no meio de 2024, saindo de graça do Flamengo em janeiro de 2025, alguns clubes europeus podem fazer ao Flamengo propostas bem abaixo do valor de mercado de Gabigol para poder contar com o atleta a partir de julho deste ano.



O Flamengo está inclinado a não aceitar tais ofertas, entretanto ainda não procurou o agente do jogador para negociar uma extensão contratual, o que deixa o futuro do camisa 10 rubro-negro cercado de incertezas.



Bétis faz consulta por Gabigol



Com o nome sempre envolvido em sondagens de clubes ingleses, desta vez foi o Real Betis quem teria procurado seu empresário para saber informações sobre o jogador. O portal Mercado da Bola divulgou que o clube espanhol pode fazer uma proposta ao Flamengo pelo atleta. Entretanto, no Fla, nenhuma proposta ou sondagem chegou até o conhecimento dos dirigentes rubro-negros até o momento em que esta matéria foi redigida.

Com o nome sempre envolvido em sondagens de clubes ingleses, desta vez foi o Real Betis quem teria procurado seu empresário para saber informações sobre o jogador. O portal Mercado da Bola divulgou que o clube espanhol pode fazer uma proposta ao Flamengo pelo atleta. Entretanto, no Fla, nenhuma proposta ou sondagem chegou até o conhecimento dos dirigentes rubro-negros até o momento em que esta matéria foi redigida.

