Publicado 26/02/2024 06:00

O Flamengo vem de oito jogos sem sofrer gols sob o comando do técnico Tite. O último jogo em que o Flamengo levou gols com a equipe principal foi no 1-1 contra o Orlando City em amistoso nos Estados Unidos na pré-temporada da equipe.

Técnico Tite viu pontos positivos nos amistosos do Flamengo contra Orlando City e Philadelphia Union Marcelo Cortes / Flamengo



De lá para cá, foram 8 jogos, 6 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. 15 gols marcados, média de 2,5 gols por jogo e 83% de aproveitamento. O que levou a equipe rubro-negra à liderança do campeonato e a tornou virtual campeã da Taça Guanabara. De lá para cá, foram 8 jogos, 6 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. 15 gols marcados, média de 2,5 gols por jogo e 83% de aproveitamento. O que levou a equipe rubro-negra à liderança do campeonato e a tornou virtual campeã da Taça Guanabara.

Partida entre as equipes de Flamengo x Fluminense. válida pelo Campeonato Carioca , realizado no estádio do Maracanã neste domingo(25). Foto: Reginaldo Pimenta/Agência O Dia Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia



Mas a falta de reforços pedidos por Tite preocupa o treinador rubro-negro. Na coletiva, o treinador chegou a falar que o Flamengo tem a obrigação de repor as peças que serão convocadas para a Copa América:



"O Flamengo tem obrigação e nos dá condições de termos peças de reposição. Seja com jogadores contratados ou com os jogadores da base." disse o técnico rubro-negro.



E para o jogo contra o Fluminense neste domingo, o Flamengo levou 23 jogadores. Além dos 11 titulares, o Flamengo ainda teve 12 jogadores no banco de reservas. Destes, 9 eram jogadores das categorias de base do clube: Matheus Cunha, Dyogo Alves, Wesley, Diegão, Cleiton, Igor Jesus, Matheus Gonçalves, Victor Hugo e Evertton Araújo se juntaram a Gabi, Bruno Henrique e Matias Vinã entre os reservas da equipe.



Na coletiva, Tite deixou bem clara a sua preocupação com a falta de reforços quando questionado a respeito da chegada ou não de um zagueiro, disse:



O departamento de futebol do clube se reunirá com Tite nesta segunda-feira para discutir a situação de reforços ainda nesta janela. Até o momento, ao que tudo indica, o Flamengo deve ficar mesmo apenas com Viña e De La Cruz.