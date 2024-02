Coletiva de Marcos Braz, à esquerda, e Bruno Spindel, à direita - Foto: Reprodução/FlaTV

Publicado 25/02/2024 08:52

O departamento de futebol do Flamengo conseguiu nesta janela de transferências as duas melhores contratações do futebol sul-americano. Com as chegadas de Nicolas De La Cruz e Matias Viña, o Flamengo se reforçou muito bem para os setores de meio de campo e defensivo.

Matias Viña, Arrascaeta e De La Cruz em pré-temporada do Flamengo nos Estados Unidos Gilvan de Souza / Flamengo

Mas, devido às carências detectadas por Tite, na zaga e na ponta direita, esperava-se um pouco mais de empenho dos dirigentes rubro-negros para suprir todas as demandas.E a torcida do Flamengo ainda enxerga a lateral direita como ponto negativo na reformulação da equipe. Com a saída de Matheuzinho que se juntou ao Corinthians, o torcedor rubro-negro queria a contratação de mais uma opção para a posição, o que não acontecerá neste momento.Este colunista sempre afirmou que os planos da diretoria eram os de seguir com Varela e Wesley até o meio do ano e realizar a contratação apenas em caso de venda de um dos jogadores, ou se uma grande oportunidade de mercado aparecer.Mas se o torcedor do Flamengo ficou decepcionado, o técnico Tite se encontra na mesma situação. Marcos Braz, vice-presidente de futebol, e Bruno Spindel, diretor-executivo do clube, se reunirão com o treinador rubro-negro nesta segunda-feira para definirem os próximos passos para fecharem o elenco para o primeiro semestre de 2024.Dificilmente a diretoria do Flamengo irá atrás de mais algum reforço para esta janela. A única maneira de haver novidades é se o técnico provar que precisa ainda se reforçar. Caso isso aconteça, as necessidades de Tite serão novamente levadas ao conselho de futebol do clube, que tomará a decisão final sobre o que deverá ser feito nos últimos dias desta janela. Ou se o Red Bull Bragantino, resolver baixar a pedida por Léo Ortiz, cenário que parece bastante improvável hoje.