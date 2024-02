Flamengo conta com ajuda do Rio Negro Águillas para conseguir a contratação de Léo Ortiz - Foto @AguilasDoradasR

Publicado 27/02/2024 05:26 | Atualizado 27/02/2024 09:28

Há 9 dias do encerramento da janela de transferências, o Flamengo vive a frustração de não ter conseguido alcançar todos os desejos do técnico Tite para resolver as lacunas da equipe rubro-negra.



O setor defensivo é um dos maiores problemas do treinador, que conta apenas com Léo Pereira, Fabrício Bruno, Cleiton e com o veterano David Luiz para a temporada. O número de zagueiros é bem enxuto, até porque o Flamengo emprestou Pablo ao Botafogo e não renovou contrato com Rodrigo Caio.

Léo Pereira Marcelo Cortes / Flamengo



Pelo estilo de jogo que Tite está aos poucos implementando no time, o zagueiro Léo Ortiz se torna a peça ideal para o encaixe no esquadrão rubro-negro e, por isso, o Flamengo vem tentando desesperadamente a sua contratação.



Aos 28 anos, o zagueiro do Red Bull Bragantino pode custar aos cofres rubro-negros até 10 milhões de euros (quase 50 milhões de reais).



Há pelo menos dois meses, o Flamengo vem negociando com a equipe paulista a negociação do atleta. Atualmente, Flamengo e Bragantino não têm conversas pelo jogador. Quem está tratando da situação é o staff do atleta junto ao clube de Bragança Paulista. O Flamengo aguarda um chamado para, em algum momento, poder voltar a participar das negociações.

Léo Ortiz, do Bragantino, está na mira do Flamengo há meses Ari Ferreira / Red Bull Bragantino



Por isso, além de torcer para o poder de convencimento do staff do jogador, o Flamengo agora deposita suas esperanças numa equipe colombiana.



Trata-se do Rio Negro Águillas.

Flamengo conta com ajuda do Rio Negro Águillas para conseguir a contratação de Léo Ortiz Foto @AguilasDoradasR



Bragantino e Rio Negro Águillas se enfrentam nesta terça-feira no estádio Nabi Abi Chedi pelo jogo de volta da pré-Libertadores. No jogo de ida as equipes empataram sem gols e basta uma vitória simples para que um dos times se classifique à terceira fase da Libertadores.

A equipe que sair vitoriosa deste confronto, enfrentará ainda o vencedor de Botafogo e Aurora.



Em caso de classificação da equipe colombiana, o Flamengo entende que o Bragantino possa se ver forçado a negociar o jogador, uma vez que não contará com as receitas que a CONMEBOL destina aos clubes na fase de grupos da competição.



A situação é bem parecida com o que aconteceu no ano de 2023, quando o Flamengo tentou a contratação de Nicolas De La Cruz junto ao River Plate e ouviu dos dirigentes que o mesmo só sairia mediante o pagamento da multa, pois contavam com o jogador para a disputa da Libertadores daquele ano.



Na ocasião o Flamengo resolveu esperar, mas no fim das contas acabou pagando a multa do atleta mesmo após a eliminação do River na competição.



O Rio Negro Águillas é atualmente o sétimo colocado na liga colombiana, com 14 pontos em 8 jogos, 6 pontos a menos que o Tolima, líder do certame.