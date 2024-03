José Welinton deve receber a oportunidade de ser titular pelo Flamengo durante a Copa América 2024 - Reprodução Instagram

José Welinton deve receber a oportunidade de ser titular pelo Flamengo durante a Copa América 2024Reprodução Instagram

Publicado 02/03/2024 08:19

Rossi, Léo Pereira, Ayrton Lucas e Pedro, Erick Pular, Arrascaeta, Nicolas De La cruz, Varela e Matias Viña, estes eram os nomes esperados que aparecessem na lista de convocados das seleções Argentina, brasileira, chilena e uruguaia, mas o que se viu foi bem diferente e bem mais tranquilizador do que se esperava.



Rossi vem recebendo muito destaque da imprensa argentina por conta dos seus 695 minutos sem levar gols pelo Flamengo, mas isso não foi o suficiente para que o técnico Lionel Scaloni lembrasse de seu nome na convocatória. Franco Armani do River Plate, Emiliano Martinez do Aston Villa e Walter Benitez do PSV da Holanda, foram os goleiros convocados.

Convocados da seleção da Argentina divulgação AFA



Na seleção brasileira do ex-técnico do Flamengo Dorival Jr. apenas o lateral esquerdo Ayrton Lucas foi chamado. Na seleção brasileira do ex-técnico do Flamengo Dorival Jr. apenas o lateral esquerdo Ayrton Lucas foi chamado.

Dorival Júnior MARCELLO DIAS/CBF



O prejuízo maior deve estar mesmo com a seleção uruguaia. Ao que tudo indica, apenas Matias Viña é dúvida para o técnico Marcelo Bielsa por estar se recuperando de lesão e ainda não ter conseguido minutos suficientes para retornar a seleção. Os demais: Varela, Arrascaeta e De La Cruz, formam a base de uma seleção que vem sendo renovada e que, portanto, conta mais do que nunca com os nomes dos rubro-negros. O prejuízo maior deve estar mesmo com a seleção uruguaia. Ao que tudo indica, apenas Matias Viña é dúvida para o técnico Marcelo Bielsa por estar se recuperando de lesão e ainda não ter conseguido minutos suficientes para retornar a seleção. Os demais: Varela, Arrascaeta e De La Cruz, formam a base de uma seleção que vem sendo renovada e que, portanto, conta mais do que nunca com os nomes dos rubro-negros.

Matias Viña, Arrascaeta e De La Cruz em pré-temporada do Flamengo nos Estados Unidos Gilvan de Souza / Flamengo



A seleção uruguaia divulgará sua convocatória neste domingo (03).



Outro nome certo de convocação é o de Erick Pulgar. A seleção chilena passa por uma das suas piores fases amargando um oitavo lugar na classificação a Copa do Mundo de 2026 e o novo treinador, Ricardo Gareca, não pode se dar ao luxo de deixar de fora da sua convocação seu principal jogador de meio de campo.



Copa América 2024



Se a convocação para os amistosos de março se repetirem para a Copa América, o prejuízo do Flamengo será menor do que se imaginava e o clube rubro-negro perderá apenas Ayrton Lucas, Arrascaeta, Nico De La Cruz, Varela e Erick Pulgar. Ainda assim teria o seu meio de campo totalmente desfeito.



Flamengo sem lateral esquerdo



Se até a convocação para a Copa América Matias Viña se recuperar bem, o Flamengo pode ter que contar com a atuação do jovem José Welinton de 20 anos, para atuar pelo setor, uma vez que Ayrton Lucas deve estar junto a seleção brasileira e Matias junto a seleção uruguaia. A seleção uruguaia divulgará sua convocatória neste domingo (03).Outro nome certo de convocação é o de Erick Pulgar. A seleção chilena passa por uma das suas piores fases amargando um oitavo lugar na classificação a Copa do Mundo de 2026 e o novo treinador, Ricardo Gareca, não pode se dar ao luxo de deixar de fora da sua convocação seu principal jogador de meio de campo.Se a convocação para os amistosos de março se repetirem para a Copa América, o prejuízo do Flamengo será menor do que se imaginava e o clube rubro-negro perderá apenas Ayrton Lucas, Arrascaeta, Nico De La Cruz, Varela e Erick Pulgar. Ainda assim teria o seu meio de campo totalmente desfeito.Se até a convocação para a Copa América Matias Viña se recuperar bem, o Flamengo pode ter que contar com a atuação do jovem José Welinton de 20 anos, para atuar pelo setor, uma vez que Ayrton Lucas deve estar junto a seleção brasileira e Matias junto a seleção uruguaia.

Com as convocações de Ayrton Lucas e Matias Viña o lateral José Welinton deve assumir a vaga durante a Copa América Reprodução Instagram



Veja os jogos que o Flamengo fará sem os convocados para a Copa América 2024:



19/06 - Juventude x Flamengo

23/06 - Flamengo x Cruzeiro

26/06 - Atlético-MG x Flamengo

30/06 - Flamengo x Cuiabá

03/07 - Flamengo x Fortaleza

07/07 - Internacional x Flamengo

10/07 - Flamengo x Criciúma Veja os jogos que o Flamengo fará sem os convocados para a Copa América 2024:19/06 - Juventude x Flamengo23/06 - Flamengo x Cruzeiro26/06 - Atlético-MG x Flamengo30/06 - Flamengo x Cuiabá03/07 - Flamengo x Fortaleza07/07 - Internacional x Flamengo10/07 - Flamengo x Criciúma