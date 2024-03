Marcos Braz confirma contratação de Léo Ortiz - Reprodução BandSports

Publicado 02/03/2024 15:57 | Atualizado 02/03/2024 16:00

Flamengo e Madureira se enfrentam neste sábado pela última rodada da Taça Guanabara 2024. Ao Fla bata empatar para se sagrar campeão desta fase do Campeonato Carioca. Mesmo que perca, será necessário ao Fluminense e ao Nova Iguaçu, únicos com condições de alcançar o Mengão, vencerem seus jogos por diferença de 11 e 15 gols, respectivamente.

Mas a torcida rubro-negra está ansiosa mesmo é para a confirmação da contratação de Léo Ortiz pelo Flamengo. E a confirmação veio através do anúncio do vice-presidente de futebol do Flamengo a beira de campo ao canal BANDSPORTS momentos antes da partida.Marcos Braz confirmou a contratação do jogador e cravou que Léo Ortiz estará no Rio de Janeiro até no máximo terça-feira para adaptação ao clube.