Eder, Cristiano Ronaldo e Willian Carvalho no túnel em mais um jogo de Copa do Mundo - FIFA.com

Eder, Cristiano Ronaldo e Willian Carvalho no túnel em mais um jogo de Copa do MundoFIFA.com

Publicado 04/03/2024 05:37

Com as negociações com o Internacional avançando para uma venda de Thiago Maia, o Flamengo fica de olhos abertos ao mercado da bola para poder substituir o volante de 26 anos.



Parte da torcida já havia inclusive escolhido o substituto. Trata-se de Igor Jesus. A jovem promessa rubro-negra fez boas apresentações nesta temporada e o jogador era visto como substituto natural de Thiago pelo torcedor.

Igor Jesus assina contrato com o Flamengo até 2025 Marcelo Cortes /CRF



Mas a diretoria parece querer mais e num setor que já conta com Erick Pulgar, Allan, Igor Jesus e Rayan Lucas, agora pode contar ainda com Willian Carvalho.



Willian Carvalho é um português, de 31 anos, que joga como segundo volante, que já havia sido indicado ao clube por Jorge Jesus ainda em 2019. A época, o jogador, que era do Sporting-POR, já estava em tratativas com o Real Bétis e acabou se transferindo para o clube espanhol.



Com contrato até meados de 2026, o jogador foi especulado no Flamengo no final da noite deste domingo (03). O jornalista Bruno Andrade do UOL foi quem trouxe a informação de que as conversas entre Flamengo e Real Bétis estariam avançadas para a concretização do negócio. Mas a diretoria parece querer mais e num setor que já conta com Erick Pulgar, Allan, Igor Jesus e Rayan Lucas, agora pode contar ainda com Willian Carvalho.Willian Carvalho é um português, de 31 anos, que joga como segundo volante, que já havia sido indicado ao clube por Jorge Jesus ainda em 2019. A época, o jogador, que era do Sporting-POR, já estava em tratativas com o Real Bétis e acabou se transferindo para o clube espanhol.Com contrato até meados de 2026, o jogador foi especulado no Flamengo no final da noite deste domingo (03). O jornalista Bruno Andrade do UOL foi quem trouxe a informação de que as conversas entre Flamengo e Real Bétis estariam avançadas para a concretização do negócio.

Willian Carvalho está na mira do Flamengo Reprodução Internet



Willian esteve envolvido em negociação recente com o Besiktas da Turquia, mas o negócio não andou principalmente pela contusão de Isco no Bétis. Manuel Pellegrini, técnico do Real Bétis, a época disse que não renunciaria a ninguém do atual plantel até o fim da temporada:



"Acho que qualquer saída de jogador enfraquecerá o nosso plantel. Os mercados estão fechados e o ideal é que o atual plantel permaneça." disse o treinador chileno.



O Besiktas acabou optando então por Al-Musrati, outro volante do Sporting-POR que também esteve na mira do Flamengo.



Quanto custaria Willian Carvalho ao Flamengo



A informação que apuramos é que o Real Bétis aceitaria negociar o jogador por cerca de 3 milhões de euros e que a pedida do jogador é de 3,5 milhões de euros por ano, livres de impostos. Ou seja, o jogador receberia algo em torno de R$ 1,5 milhões de reais mensais.



Entretanto, ao contrário do que foi divulgado neste domingo, o que conseguimos apurar é que o interesse existe, sim, mas que Flamengo e Bétis estão bem longe de estarem avançados na negociação.



Até o momento do fechamento desta matéria, houve apenas um primeiro contato para que o Flamengo conhecesse a situação financeira que envolve o jogador. De posse dos valores, o Flamengo decidirá se iniciará negociações ou não. Willian esteve envolvido em negociação recente com o Besiktas da Turquia, mas o negócio não andou principalmente pela contusão de Isco no Bétis. Manuel Pellegrini, técnico do Real Bétis, a época disse que não renunciaria a ninguém do atual plantel até o fim da temporada:"Acho que qualquer saída de jogador enfraquecerá o nosso plantel. Os mercados estão fechados e o ideal é que o atual plantel permaneça." disse o treinador chileno.O Besiktas acabou optando então por Al-Musrati, outro volante do Sporting-POR que também esteve na mira do Flamengo.A informação que apuramos é que o Real Bétis aceitaria negociar o jogador por cerca de 3 milhões de euros e que a pedida do jogador é de 3,5 milhões de euros por ano, livres de impostos. Ou seja, o jogador receberia algo em torno de R$ 1,5 milhões de reais mensais.Entretanto, ao contrário do que foi divulgado neste domingo, o que conseguimos apurar é que o interesse existe, sim, mas que Flamengo e Bétis estão bem longe de estarem avançados na negociação.Até o momento do fechamento desta matéria, houve apenas um primeiro contato para que o Flamengo conhecesse a situação financeira que envolve o jogador. De posse dos valores, o Flamengo decidirá se iniciará negociações ou não.

William Carvalho faz golaço na derrota do Bétis ante o Atlético Madrid Daniel Gonzalez



Problemas com a justiça espanhola



Willian Carvalho vem sendo investigado por conta de acusações de uma suposta agressão sexual. O volante já prestou depoimento onde negou as acusações admitindo ter se encontrado com a denunciante, mas que tudo fora feito de forma consensual. Caso continua em aberto e sendo investigado pelas autoridades espanholas. Willian Carvalho vem sendo investigado por conta de acusações de uma suposta agressão sexual. O volante já prestou depoimento onde negou as acusações admitindo ter se encontrado com a denunciante, mas que tudo fora feito de forma consensual. Caso continua em aberto e sendo investigado pelas autoridades espanholas.