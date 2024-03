Arias foi o cara na vitória sobre a LDU pela Recopa - Lucas Merçon/Fluminense FC

Arias foi o cara na vitória sobre a LDU pela RecopaLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 12/03/2024 06:23 | Atualizado 12/03/2024 06:26

Flamengo e Fluminense estão envolvidos nas semifinais do campeonato carioca. O clube rubro-negro venceu a primeira partida por 2 a 0 e os tricolores precisam vencer por mais de 3 gols de diferença o jogo de volta no próximo sábado (16) para ir as finais do certame regional.

Arrascaeta deu assistência para Pedro marcar o segundo gol do Flamengo contra o Fluminense Marcelo Cortes/Flamengo



Entretanto, é fora de campo que as equipes estão mexendo com o imaginário de seus torcedores. Entretanto, é fora de campo que as equipes estão mexendo com o imaginário de seus torcedores.

Saiba mais detalhes envolvendo o mercado da bola do Flamengo clicando aqui .



David Luiz tem cada vez menos espaço no Flamengo e com achegada de Léo Ortiz a tendência é que estas chances diminuam ainda mais. Conhecido por apostar em jogadores de idade mais avançada, o Fluminense se anima com a possibilidade de tirar o jogador do Flamengo na janela especial que vai de 1º a 19 de abril. Além do Fluminense, o Fortaleza também vislumbra a contratação do zagueiro. David Luiz tem cada vez menos espaço no Flamengo e com achegada de Léo Ortiz a tendência é que estas chances diminuam ainda mais. Conhecido por apostar em jogadores de idade mais avançada, o Fluminense se anima com a possibilidade de tirar o jogador do Flamengo na janela especial que vai de 1º a 19 de abril. Além do Fluminense, o Fortaleza também vislumbra a contratação do zagueiro.

David Luiz Marcelo Cortes / Flamengo



Internamente não chegou nenhum contato por David Luiz à diretoria rubro-negra até o fechamento desta matéria. Mas em contato com dirigentes do Flamengo, a informação que temos é que a diretoria vê o interesse no atleta como natural, pela qualidade técnica que o jogador sempre apresentou e pela boa influência que exerce sobre o elenco fora de campo, não só entre os mais jovens, como também com jogadores consagrados.



Na zona mista pós-jogo com o Fluminense, Pedro falou da importância de David Luiz para o grupo do Flamengo:



"David Luiz sem dúvida é um ser humano de coração enorme, ajuda muito os jovens dentro do Flamengo. Ajuda não só eu, mas o Léo Pereira, o Rodinei. Acredito que muitos meninos se sentem aconselhados pelo David, que tem experiência muito grande no futebol e sabedoria muito grande." disse o atacante rubro-negro. Internamente não chegou nenhum contato por David Luiz à diretoria rubro-negra até o fechamento desta matéria. Mas em contato com dirigentes do Flamengo, a informação que temos é que a diretoria vê o interesse no atleta como natural, pela qualidade técnica que o jogador sempre apresentou e pela boa influência que exerce sobre o elenco fora de campo, não só entre os mais jovens, como também com jogadores consagrados.Na zona mista pós-jogo com o Fluminense, Pedro falou da importância de David Luiz para o grupo do Flamengo:"David Luiz sem dúvida é um ser humano de coração enorme, ajuda muito os jovens dentro do Flamengo. Ajuda não só eu, mas o Léo Pereira, o Rodinei. Acredito que muitos meninos se sentem aconselhados pelo David, que tem experiência muito grande no futebol e sabedoria muito grande." disse o atacante rubro-negro.

David Luiz abraçando Pedro Foto: Marcelo Cortes / Flamengo



O Flamengo, apesar de tratar a situação como natural, sabe que dificilmente perderá o jogador antes do fim do contrato em dezembro, até pelo salário que o jogador recebe no clube. David tem um dos maiores salários do elenco rubro-negro e sabe que será os últimos meses recebendo (e em dia) vencimentos nestes valores.



Já o interesse do Flamengo por John Arias não passa de especulação. Apuramos junto a dirigentes rubro-negros que apesar de admirarem o trabalho e a qualidade do atleta tricolor, jamais houve contato por parte do rubro-negro ao Fluminense, nem a equipe do jogador. O Flamengo, apesar de tratar a situação como natural, sabe que dificilmente perderá o jogador antes do fim do contrato em dezembro, até pelo salário que o jogador recebe no clube. David tem um dos maiores salários do elenco rubro-negro e sabe que será os últimos meses recebendo (e em dia) vencimentos nestes valores.Já o interesse do Flamengo por John Arias não passa de especulação. Apuramos junto a dirigentes rubro-negros que apesar de admirarem o trabalho e a qualidade do atleta tricolor, jamais houve contato por parte do rubro-negro ao Fluminense, nem a equipe do jogador.

Germán Cano abraça Jhon Arias, que marcou os dois gols da vitória do Fluminense sobre a LDU Marcelo Gonçalves/Fluminense FC



Os clubes seguem observando o mercado para se reforçarem com as peças que estarão disponíveis estaduais afora pelo Brasil. Os clubes seguem observando o mercado para se reforçarem com as peças que estarão disponíveis estaduais afora pelo Brasil.