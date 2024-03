Rodolfo Landim repensa situação do Flamengo e a construção de um estádio próprio - Montagem Canal Resenha Rubro Negra

Publicado 14/03/2024 06:36

Rodolfo Landim iniciou sua jornada como presidente do Flamengo garantindo que não iria ser o responsável pela construção do estádio próprio do Fla.

Projeto de estádio do flamengo Divulgação



Com o passar do tempo, o dirigente rubro-negro conviveu então com mandos e desmandos do governo e do judiciário do estado do Rio de Janeiro, cedendo o estádio sempre que solicitado ao Vasco da Gama, mesmo sem o intervalo ideal de tempo entre uma partida e outra. Viu a degradação do gramado por conta de eventos do governo carioca, levar ao departamento médico nomes importantes do elenco como Thiago Maia, Bruno Henrique e Gabigol. Inclusive Gabi chegou a cobrar asperamente Marcos Braz no vestiário justamente por ter se lesionado por conta do péssimo estado do gramado.



Mais recentemente, o mandatário máximo rubro-negro tem se visto numa batalha contra o Vasco da Gama, que tenta de todas as formas impugnar a participação da dupla Fla-Flu na licitação para obter a concessão do estádio por 20 anos. Até o momento sem sucesso.

O último embate entre as duas agremiações foi a afronta que o Vasco provocou ao Flamengo, entrando em campo com a frase "Maracanã para todos" estampado em seu uniforme. A referida frase faz alusão ao nome do consórcio que o Vasco montou com a WTorre e a Legends, para entrar na concorrência na licitação do Maracanã. Isso fez com que a dupla Fla-Flu não liberasse o estádio para a semifinal entre Nova Iguaçu e Vasco que acontecerá em Volta Redonda.

Lucas Piton evitou a derrota do Vasco na semifinal do Carioca Úrsula Nery/FERJ

Estima-se que de 2016 a 2023 o Flamengo tenha investido na recuperação e manutenção do estádio jornalista Mário Filho cerca de R$ 125 milhões.

Implementação da SAF dá errado



Outro ponto que fez Rodolfo Landim mudar de ideia com relação à construção do estádio próprio foram as SAF´s. As verbas conseguidas recentemente por alguns clubes que se tornaram Sociedades Anônimas do Futebol, diminuem consideravelmente a capacidade de investimento entre equipes que não são SAFs mas que estão em dia com suas obrigações financeiras e fiscais. Landim vê tal movimentação como perigosa e quer que o Flamengo também consiga a capacitação de verba através da criação de uma SAF para que não tenha sua hegemonia financeira ameaçada. Por conta de algumas SAFs o Flamengo já vem perdendo força nas contratações. Exemplos de Gustavo Scarpa que preferiu a Galo Holding, SAF do Atlético-MG e Everton Ribeiro que preferiu se transferir para o Bahia, SAF do Grupo City, a permanecer no Flamengo.



Com enorme resistência interna, Rodolfo Landim via que a construção do estádio poderia ser o ponto de convencimento entre torcedores e conselheiros do clube para a implementação da SAF. Mas a resistência continuou tão grande quanto antes e ainda cresceu entre os aliados de Rodolfo Landim como Luis Eduardo Baptista, o BAP, Wallim Vasconcelos e com o seu provável indicado a sucessão na presidência do clube Rodrigo Dunshee. Todos declararam em algum momento serem contra a SAF.

Rodolfo Landim desmente Marcos Braz sobre planejamento por reforços AFP via Getty Images





Mudança de discurso pela construção do estádio do Flamengo

Landim então começa a mudar o discurso e tenta encontrar no mercado um parceiro para viabilizar a compra do terreno do Gasômetro, administrado pela Caixa Econômica Federal.



Em recente reunião com o atual presidente da Caixa, o presidente rubro-negro finalmente apresentou um projeto de viabilidade de estádio e os benefícios que o mesmo traria a região. Landim aproveitou ainda e lançou uma proposta na casa de R$ 200 milhões para a compra do terreno.

Terreno do Gasômetro onde Flamengo pretende construir seu estádio Reprodução Internet



O presidente do Flamengo acredita que possa erguer um estádio com até R$ 2 bilhões entre a compra do terreno e a construção do complexo.



Landim parece ter mesmo mudado de ideia com relação à construção do estádio e mesmo a passos lentos, inicia um projeto que pode ser a virada definitiva na história do Clube de Regatas do Flamengo.