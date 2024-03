Oscar posta foto com o manto do Flamengo - Foto Reprodução Internet

Publicado 17/03/2024 09:19

Em agosto de 2008, o São Paulo colocava em campo um jovem e talentoso meia de 16 anos para uma partida oficial contra o Athlético-PR. Considerado o maior talento são paulino na época, o jovem garoto perdeu o pênalti que cobrou pelo clube paulista na Copa Sul-Americana e ainda assim foi defendido por seus companheiros de equipe mais experientes:



"Me surpreendeu, fez uma ótima atuação. É a maior revelação do São Paulo na atualidade e não merecia perder o pênalti. O garoto tem um talento enorme e em breve vai figurar entre os melhores jogadores do time." disse o zagueiro Anderson.

O meia em questão era Oscar, que teria nova oportunidade como titular na equipe paulista quase um ano depois, contra o Mirassol, pelo Campeonato Paulista.

Em 2010, Oscar abre uma disputa judicial com o São Paulo e se transfere para o Inter, onde permanece até meados de 2012. Já com um acordo em andamento com o Chelsea, o Internacional de Porto Alegre resolve então pagar a multa rescisória que Oscar tinha com o São Paulo, cerca de R$ 15 milhões e encerra o processo entre as partes.

O Flamengo vem acompanhando de perto o jogador desde 2022, quando fez sua primeira tentativa de repatriar o meia, sem sucesso.O jogador chegou inclusive a tirar uma foto com o manto rubro-negro, mas as negociações não evoluíram e Oscar permaneceu no Shangai.Agora Internacional, Corinthians, São Paulo e Flamengo voltam as atenções novamente ao meia de 32 anos, que tem contrato até novembro deste ano, para tentar convencê-lo a retornar ao Brasil depois de 14 anos.A equipe de Porto Alegre vem mantendo conversas com o staff do jogador.O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, em recente declaração expôs a vontade do clube de contar com o atleta em outras temporadas:"A dificuldade de ir para a China, era o processo de adaptação. Quando você o tinha… você tem jogadores aí que ficaram 5 anos, 10 anos, ficaram a carreira toda. O Oscar não quer sair de lá. Já se adaptou, ganha o que não vai ganhar em nenhum outro lugar do mundo. É uma decisão dele. Tu acha que eu já não quis o Oscar aqui? Já tentei.", disse Braz.O maior empecilho para contar com o meia, é justamente o alto salário do jogador. Oscar recebe aproximadamente 24 milhões de euros por ano, cerca de 10 milhões de reais por mês, o que inviabiliza sua saída do clube chinês para qualquer outro clube do planeta.Porém, Oscar sabe que ao deixar a China, não encontrará os mesmo valores e está determinado a adequar seu salário a realidade do mercado que participará, o que animou os clubes brasileiros.Sabendo da possibilidade, o Flamengo planeja entrar em contato com o meia, que pode atuar aberto pela direita, assim como deseja o técnico Tite.Mas como se trata de uma negociação que se bem sucedida, só traria o jogador para o começo de 2025, após as eleições do Flamengo, o clube rubro-negro aguarda um pouco mais, priorizando as contratações que possam reforçar o elenco ainda em 2024.