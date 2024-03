Gabigol treina normalmente e está a disposição do técnico Tite para o jogo contra o Fluminense - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 15/03/2024 06:29 | Atualizado 15/03/2024 06:31

Gabigol e Flamengo construíram ao longo dos últimos 5 anos uma parceria vitoriosa com alguns altos e baixos, mas certamente muito compensadora para ambos os lados.

Gabigol é o novo camisa 10 do Flamengo Gilvan de Souza/Flamengo



No Flamengo, Gabigol voltou a ser respeitado e admirado como atacante após passagens fracassadas por Inter de Milão e Benfica na Europa. Já o Flamengo viu os gols do artilheiro o levarem a mais duas conquistas de Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil.



É inegável que a parceria deu certo e rendeu frutos para os dois lados. Mas agora, Flamengo e Gabriel Barbosa discordam sobre os rumos que a carreira do camisa 10 deve tomar.

Gabigol Alexandre Vidal / Flamengo



Pela força mercadológica gigantesca que ainda tem, capaz de angariar torcedores mirins de pais torcedores até mesmo dos rivais mais próximos, Gabigol exige um contrato de 5 anos com uma valorização salarial, que hoje grande parte da torcida e da cúpula de futebol do Flamengo entendem não ser merecido.



O presidente Rodolfo Landim já garantiu que Gabigol não sairá do Flamengo enquanto for presidente, mas isso quer dizer muito pouco, pois o atacante tem contrato até o fim de 2024, justamente o mesmo período do fim do mandato de Landim.

Rodolfo Landim ao lado de Gabigol Alexandre Vidal / Flamengo



Situação do camisa 10 começará a ser discutida na próxima semana



Na próxima segunda-feira, dia 18, antes mesmo de conhecer seu grupo na Libertadores da América de 2024, o Flamengo já saberá o destino de seu camisa 10, que passará por julgamento no STJD-AD por infração ao artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem (CBA), que cita "fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle de dopagem por um atleta, ou por outra pessoa". Se for inocentado, Flamengo e Gabigol sentarão para discutir o melhor formato para a renovação contratual. A proposta feita por Gabriel dificilmente será aceita pelo Flamengo, mas ainda assim, o clube deve oferecer algo muito vantajoso ao camisa 10 rubro-negro que tem a vontade de seguir no Mengão.



Caso seja condenado, Gabigol poderá recorrer ao CAS, Tribunal Arbitral do Esporte, a qual é a última instância para um atleta reverter alguma sentença que lhe fora imposta. Porém, neste último caso, a sentença do STJD-AD deverá ser cumprida imediatamente, o que levaria o jogador a ficar de fora dos jogos do Flamengo até o término do processo.



Corinthians tem planos por Gabigol



A equipe do Corinthians acompanha de perto toda a movimentação de Gabriel e Flamengo e sabe que a prioridade do atacante é de renovar com o clube rubro-negro. O Corinthians tem conhecimento, que Gabriel não pretende assinar um pré-contrato com nenhuma equipe e que aguardará pela resolução contratual até o fim de seu contrato em dezembro e só quando tiver a finalização das conversas com o Flamengo tomará a decisão por outro clube.

Timão sem dinheiro

As recentes manchetes de dívidas do Corinthians não são animadoras para os seus torcedores. O clube paulista é reconhecidamente um dos clubes mais endividados do país e seu recém-eleito presidente, Augusto Melo, vem fazendo malabarismo para conciliar as dívidas com a formação de uma equipe forte. Eliminados na primeira fase do campeonato paulista, o Corinthians já gastou mais de R$ 130 milhões em 12 jogadores contratados na primeira janela de 2024 e as dívidas não parecem ser um impedimento para contratações no time de Itaquera.

Augusto Melo já falou da vontade de contar com Gabigol no Corinthians Foto reprodução TV Corinthians



Como o Corinthians pretende pagar o alto salário de Gabigol?



O plano do Corinthians é conseguir parceiros no mercado de marketing de São Paulo, que os ajudem a bancar o alto salário de Gabigol uma vez que o jogador poderia chegar ao clube de graça. Tal operação já foi realizada (sem sucesso) pelo São Paulo para a contratação de Daniel Alves.



Amparado por parceiros, o Corinthians espera poder seduzir Gabigol a se mudar para a capital paulista e defender as cores corintianas nas próximas temporadas.

Decisão contra o Fluminense



Recém-recuperado de lesões musculares, Gabigol estará à disposição do técnico Tite para a partida semifinal contra o Fluminense no próximo sábado as 21h00 no Maracanã.