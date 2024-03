Tite vem se reunindo com Marcos Braz e Bruno Spindel para definirem nomes de reforços para o Flamengo - Marcelo Cortes - Flamengo

Tite vem se reunindo com Marcos Braz e Bruno Spindel para definirem nomes de reforços para o FlamengoMarcelo Cortes - Flamengo

Publicado 18/03/2024 05:52 | Atualizado 18/03/2024 05:57

Garantido nas finais do Campeonato Carioca, onde enfrentará o Nova Iguaçu, o Flamengo não para e segue atento ao mercado de jogadores.

Durante as comemorações da conquista da Taça Guanabara, o presidente, Rodolfo Landim, declarou a imprensa que o clube ainda estava atento ao mercado e a janela especial poderia trazer mais alguns reforços para o Flamengo.



A janela especial é uma janela interna de transferências que permite aos clubes contratarem e registrarem jogadores que estão atuando nos estaduais, durante o período de 1º a 19 de abril.

Base é opção real para o treinador rubro-negro



Porém, a procura é por jogadores que possam chegar e fazer a diferença, ainda que precisem de um tempo para evoluírem, pois Tite acredita que pode utilizar a base para compor o elenco profissional. Jogadores como Rayan Lucas, Igor Jesus e Victor Hugo, vem recebendo muitas oportunidades com o treinador.

Com pouco mais de R$ 15 milhões em caixa para contratações ainda neste primeiro semestre, Marcos Braz levará ao conselho de futebol os nomes aprovados por Tite para se definirem os parâmetros para as negociações e se as negociações deverão acontecer. Pelo levantamento feito o departamento de futebol já se sabe a base de negociação que envolverá cada situação, aí dependerá do que o conselhinho de futebol do Flamengo e o setor financeiro autorizarem para que as negociações sejam abertas ou abortadas.Tite ainda sonha com mais um meia, um ponta direita e depois dos últimos acontecimentos envolvendo Wesley, o Flamengo passa a olhar com mais carinho para a lateral direita, que só seria avaliada na janela de meio de ano.Com poucos recursos financeiros, depois de já ter investido mais de R$ 160 milhões de reais em contratações, o Flamengo espera poder aproveitar as próximas semanas para intensificar as negociações por reforços e atender as expectativas do treinador rubro-negro.