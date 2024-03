Rodolfo Landim segue em estado de alerta por reforços no Flamengo - Foto: Reprodução Internet

Rodolfo Landim segue em estado de alerta por reforços no FlamengoFoto: Reprodução Internet

Publicado 19/03/2024 09:20

O Flamengo já conheceu seus adversários na fase de grupos da Libertadores da América 2024 e sabe que terá uma árdua tarefa se iniciando já no dia 3 de abril, quando enfrentará o Millionário da Colômbia a 2.630 metros acima do nível do mar.

Sorteio no Paraguai definiu os grupos da Conmebol Libertadores Norberto Duarte/AFP



E para conseguir enfrentar os desafios de um calendário apertado com jogos a cada 4 dias e se manter competitivo e em condições de lutar pelos títulos, o Flamengo sabe que precisará se reforçar ainda mais nesta temporada.



Por isso o técnico Tite trabalha arduamente com a sua comissão técnica na procura de nomes que possam reforçar a equipe rubro-negra.



As posições de meia, ponta direita e a lateral direita, são as consideradas mais carentes por reforços. E neste cenário dois nomes aparecem com possibilidades para reforçar o elenco rubro-negro.



Do River Plate, surge o nome de Esequiel Barco. Barco tem 24 anos, é destro e está no River Plate desde 2023, quando chegou por empréstimo do Atlanta United. Em meados do mesmo ano, o River optou por comprá-lo e desembolsou cerca de 7 milhões de dólares por 100% dos direitos do jogador. O meia tem contrato com o River Plate até dezembro de 2026 e é visto como o substituto ideal as ausências que Arrascaeta pode ter no Flamengo. E para conseguir enfrentar os desafios de um calendário apertado com jogos a cada 4 dias e se manter competitivo e em condições de lutar pelos títulos, o Flamengo sabe que precisará se reforçar ainda mais nesta temporada.Por isso o técnico Tite trabalha arduamente com a sua comissão técnica na procura de nomes que possam reforçar a equipe rubro-negra.As posições de meia, ponta direita e a lateral direita, são as consideradas mais carentes por reforços. E neste cenário dois nomes aparecem com possibilidades para reforçar o elenco rubro-negro.Do River Plate, surge o nome de Esequiel Barco. Barco tem 24 anos, é destro e está no River Plate desde 2023, quando chegou por empréstimo do Atlanta United. Em meados do mesmo ano, o River optou por comprá-lo e desembolsou cerca de 7 milhões de dólares por 100% dos direitos do jogador. O meia tem contrato com o River Plate até dezembro de 2026 e é visto como o substituto ideal as ausências que Arrascaeta pode ter no Flamengo.

Esequiel Barco sendo anunciado como reforço do River Plate Foto: Reprodução/Twitter



Outro nome que interessa ao técnico Tite é o de Helinho do Red Bull Bragantino. O jogador de 23 anos é canhoto e atua prioritariamente pelo lado direito do campo. Seria o tão sonhado ponta direita que Tite tanto quer no elenco do Flamengo.



Flamengo vê em Helinho o ponta direita ideal para o técnico Tite Foto Ari Ferreira Red Bull Bragantino

Outro nome que interessa ao técnico Tite é o de Helinho do Red Bull Bragantino. O jogador de 23 anos é canhoto e atua prioritariamente pelo lado direito do campo. Seria o tão sonhado ponta direita que Tite tanto quer no elenco do Flamengo.

As situações dos jogadores



Recém-chegado ao River Plate, dificilmente o Flamengo conseguirá tirar Esequiel Barco da equipe argentina sem ter que desembolsar um grande aporte financeiro. O técnico Martin Demichelis, tem planos para o jogador que se tornou o símbolo da renovação do clube argentino.



Já Helinho renovou com o Bragantino em janeiro deste ano, depois do clube paulista exercer em 2022 a compra do atleta junto ao São Paulo por R$ 24 milhões.



O Flamengo ainda não abriu negociações com as equipes nem com os staffs dos jogadores. O departamento de futebol segue monitorando o mercado a procura de outros nomes que possam suprir as carências da equipe rubro-negra.

Landim segue alerta ao mercado da bola Canal do youtube Resenha Rubro Negra



Entretanto, se a diretoria rubro-negra resolver investir nestes dois jogadores para a janela de meio de ano, já sabe que as negociações não serão fáceis e que terá que investir pesado para ser bem sucedida nas contratações. Entretanto, se a diretoria rubro-negra resolver investir nestes dois jogadores para a janela de meio de ano, já sabe que as negociações não serão fáceis e que terá que investir pesado para ser bem sucedida nas contratações.