Rodolfo Landim mantém expectativa da compra do terreno do Gasômetro - Canal do Youtube Resenha Rubro Negra

Rodolfo Landim mantém expectativa da compra do terreno do GasômetroCanal do Youtube Resenha Rubro Negra

Publicado 01/04/2024 05:56

Quando iniciou sua campanha para presidente do Flamengo, Rodolfo Landim deixou bem claro que não seria em sua gestão que o Flamengo teria seu estádio próprio. Entretanto, a partir de meados de 2023, o mandatário máximo rubro-negro mudou de postura e passou a perseguir com unhas e dentes a construção da tão sonhada arena rubro-negra.

Rodrigo Dunshee, Rodolfo Landim e BAP Divulgação Flamengo



Em entrevista a rádio CBN no programa CBN Esportes neste domingo, Landim deixa claro a necessidade do Flamengo se tornar SAF para que o estádio possa ser construído.



" O estádio sai, com ou sem SAF." disse Landim animando a torcida rubro-negra.



Essa frase ecoou em todas as redes sociais e fez alguns rubro-negros mais desavisados acharem que Landim tinham realmente planos para construção do estádio sem que para isso o clube tivesse que se tornar Sociedade Anônima do Futebol. Mas o dirigente logo emendou:



"Podemos abrir mão disso (da SAF)... Podemos abrir mão, só que a gente vai endividar o clube... Sendo muito mais penoso para a gente, porque vamos ter um custo de capital pra pagar... esse dinheiro que vai ser necessário para construção do estádio, poderia ser revertido para o grupo de futebol." completou Landim. Em entrevista a rádio CBN no programa CBN Esportes neste domingo, Landim deixa claro a necessidade do Flamengo se tornar SAF para que o estádio possa ser construído." O estádio sai, com ou sem SAF." disse Landim animando a torcida rubro-negra.Essa frase ecoou em todas as redes sociais e fez alguns rubro-negros mais desavisados acharem que Landim tinham realmente planos para construção do estádio sem que para isso o clube tivesse que se tornar Sociedade Anônima do Futebol. Mas o dirigente logo emendou:"Podemos abrir mão disso (da SAF)... Podemos abrir mão, só que a gente vai endividar o clube... Sendo muito mais penoso para a gente, porque vamos ter um custo de capital pra pagar... esse dinheiro que vai ser necessário para construção do estádio, poderia ser revertido para o grupo de futebol." completou Landim.

Modelo de estádio para o Flamengo Canal do Youtube Resenha Rubro Negra



O problema da SAF no Flamengo



O plano de Rodolfo Landim é criar uma SAF nos moldes do Bayern de Munique, onde o clube sempre será o controlador máximo do seu futebol. A ideia inicial é vender apenas 30% das cotas da SAF do clube, arrecadando assim, capital o suficiente para a construção do estádio. Porém, Landim não explica o porquê de não se criar uma cláusula no estatuto do clube que pudesse impedir a venda de mais de 49% das ações da SAF, o que tiraria do clube o controle majoritário do futebol. Deixando esta questão para ser sempre votada entre os conselheiros do Flamengo.



A insegurança quanto ao percentual de venda das ações do clube é o que Landim não consegue garantir ao torcedor rubro-negro e por isso, a SAF não deve ser aprovada no Flamengo ainda.



O terreno para o estádio



O desejo maior de Rodolfo Landim é a construção do estádio no terreno do Gasômetro, entretanto o presidente rubro-negro sabe que as negociações continuam bem longe de serem concluídas:



"Nós ainda nem sabemos se teremos o terreno (se referindo ao terreno do Gasômetro)." O plano de Rodolfo Landim é criar uma SAF nos moldes do Bayern de Munique, onde o clube sempre será o controlador máximo do seu futebol. A ideia inicial é vender apenas 30% das cotas da SAF do clube, arrecadando assim, capital o suficiente para a construção do estádio. Porém, Landim não explica o porquê de não se criar uma cláusula no estatuto do clube que pudesse impedir a venda de mais de 49% das ações da SAF, o que tiraria do clube o controle majoritário do futebol. Deixando esta questão para ser sempre votada entre os conselheiros do Flamengo.A insegurança quanto ao percentual de venda das ações do clube é o que Landim não consegue garantir ao torcedor rubro-negro e por isso, a SAF não deve ser aprovada no Flamengo ainda.O desejo maior de Rodolfo Landim é a construção do estádio no terreno do Gasômetro, entretanto o presidente rubro-negro sabe que as negociações continuam bem longe de serem concluídas:"Nós ainda nem sabemos se teremos o terreno (se referindo ao terreno do Gasômetro)."

Mengão quer construir seu estádio no terreno do Gasômetro Reprodução Internet



Rodolfo Landim segue tendo conversas internas com conselheiros e aliados para tentar convencê-los de que a SAF é o melhor caminho para que o Flamengo construa seu estádio. A missão do atual presidente é cercada de desconfiança e no panorama atual será dificilmente aprovada até o fim do seu mandato, em dezembro deste ano. Rodolfo Landim segue tendo conversas internas com conselheiros e aliados para tentar convencê-los de que a SAF é o melhor caminho para que o Flamengo construa seu estádio. A missão do atual presidente é cercada de desconfiança e no panorama atual será dificilmente aprovada até o fim do seu mandato, em dezembro deste ano.