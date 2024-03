Alexandre Mattos - Divulgação/Athletico-PR

Publicado 23/03/2024 06:04 | Atualizado 23/03/2024 15:32

Muitas reuniões já aconteceram onde o tema foi sempre o mesmo: contratar um diretor de esportes (diretor de futebol), para o futebol do Flamengo. E em todos os casos a decisão do vice-presidente Marcos Braz sempre foi acatada por Rodolfo Landim e o Flamengo jamais avançou na ideia.



Entretanto, com a proximidade das eleições e com a cobrança do torcedor rubro-negro para que o futebol do Flamengo se profissionalize, a função de diretor de futebol voltará a ser tema na próxima reunião do conselho de futebol do clube.

Os membros originais do Conselhinho de futebol do Flamengo Foto: Reprodução



E Alexandre Mattos é o nome que será levado em pauta. Com excelentes passagens por Cruzeiro, Palmeiras e Atlético-MG, Alexandre não conseguiu no Vasco repetir o sucesso que teve em outros clubes e foi recentemente demitido pela SAF cruz-maltina após investir mais de R$ 100 milhões em contratações neste início de 2024.



Flamengo tem o maior investimento em elenco das Américas



Entre os clubes da CONCACAF e da CONMEBOL, o Flamengo é o que mais investiu para formar seu elenco atual. Foram 163 milhões de euros gastos desde 2019, contra 74 milhões de euros de Monterrey e Tigres ambos do México, 71 milhões de euros do River Plate da Argentina e apenas 59 milhões de euros do Palmeiras.



O clube rubro-negro ainda bateu o recorde sul-americano, tendo R$ 1,4 bilhão em arrecadação na temporada 2023.



Para se ter uma ideia do crescimento financeiro do Flamengo, o único clube que teve um superávit maior que o do Flamengo na Europa foi o Bayern de Munique. Enquanto o rubro-negro teve 109 milhões de euros de lucro, os alemães tiveram 169 milhões. O Real Madrid, por exemplo, teve superávit de apenas 12 milhões de euros no exercício 22-23.



Crescimento financeiro não impede amadorismo no futebol do Flamengo

Coletiva do Marcos Braz, vice presidente do Flamengo, local CT George Helal, Ninho do Urubu, nesta Quinta-feira (21). Cleber Mendes



O Flamengo ainda convive com muitos problemas no seu departamento de futebol. Sem um profissional que acompanhe a equipe de perto, Bruno Spindel é o único nome de peso a estar presente no Ninho do Urubu diariamente e sob seu comando, o Flamengo em 2023 protagonizou cenas bizarras de agressões dentro e fora do Ninho do Urubu. No Ninho teve a troca de agressões de Gerson e Varela. No Independência, em Minas Gerais, Pedro foi agredido pelo preparador físico de Sampaoli, Pablo Fernandez.



O próprio vice-presidente de futebol Marcos Braz já se envolveu em áspera discussão com Gabigol no vestiário do Maracanã e se enroscou com um torcedor rubro-negro num shopping do Rio de Janeiro.



Alexandre Mattos Divulgação



Tite aprova contratação de um profissional



Logo ao chegar ao Flamengo, o técnico Tite solicitou a contratação de um diretor de futebol e Edu Gaspar chegou a ser sondado pelo clube. Edu, que já trabalhou com Tite na seleção brasileira, faz um grande trabalho no Arsenal e não houve a possibilidade de uma saída do clube inglês.



Marcos Braz é reconhecido internamente por sua excelência em negociações de jogadores, mas é visto como obsoleto na procura por novos atletas e por treinadores. Chegando a irritar alguns membros do conselho de futebol com nomes como Evander e Luis Henrique, ambos procurados pelo vice-presidente na janela de janeiro de 2023.



Rodolfo Landim e Marcos Braz Alexandre Vidal/Flamengo



Rodolfo Landim tem como princípio não intervir na gestão do futebol, quando o assunto é a contratação de profissionais. O presidente rubro-negro sempre deixa a palavra final ser de Marcos Braz, ainda que pense diferente do seu vice-presidente.



E até o momento nada indica que a postura de Braz com relação à contratação de um profissional que ocupe a vaga deixada por Paulo Pelaipe em 2020, tenha mudado e o Flamengo terá que se esforçar muito para convencer seu vice-presidente de futebol a aceitar a contratação de um diretor de esporte.



