Oscar atuou no Chelsea entre 2012 e 2017 - Foto Reprodução Twitter

Publicado 24/03/2024 08:27

Oscar posta foto com o manto do Flamengo Foto Reprodução Internet

Com seu contrato chegando ao fim, Oscar volta a despertar o interesse de clubes brasileiros.O contrato de Oscar com o Shangai Port se encerra em 30 de novembro deste ano e a partir daí o jogador fica livre para assinar com qualquer clube. Na última conversa entre o jogador e o Flamengo ficou estabelecido um acordo que, o jogador vestiria as cores do clube quando retornasse ao Brasil.Entretanto, a prioridade do jogador neste momento é encontrar um clube na Europa para voltar a jogar no velho continente, onde brilhou pelo Chelsea antes de sair da Inglaterra para receber um dos maiores salários como jogador do planeta.