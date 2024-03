Gabigol em ação pelo Flamengo - Marcelo Cortez Flamengo

Publicado 27/03/2024 05:49

A diretoria rubro-negra foi pega de surpresa quando na última segunda-feira por 5 votos a 4 o atleta Gabriel Barbosa, o Gabigol, foi considerado culpado por infringir o artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem: Fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle de dopagem por um atleta, ou outra pessoa.

Gabigol, atacante do Flamengo Thiago Ribeiro/AGIF - Agência de Fotografia/Estadão



A defesa do jogador vai recorrer da decisão junto a Corte Arbitral do Esporte e tentará um efeito suspensivo para que Gabigol possa continuar exercendo suas atividades.

CAS - Corte Arbitral do Esporte Reprodução Internet



Entretanto, até montar e enviar sua defesa e conseguir ou não o efeito suspensivo, Gabriel estará impedido até mesmo de realizar treinos junto aos seus companheiros no Ninho do Urubu.



O Flamengo ainda se mostra confiante na absolvição do atleta, mas Rodolfo Landim não quer ser novamente surpreendido e por isso o conselho de futebol do clube já começa a observar atacantes para substituir o camisa 10 rubro-negro.



Nomes como os de Carlinhos, do Nova Iguaçu, que vem realizando um excelente Campeonato Carioca e o de Eduardo vargas, do Atlético-MG, são algumas possibilidades que estão sobre a mesa rubro-negra.

Carlinhos comemorando gol em cima do Botafogo pelo Campeonato Carioca Divulgação/NIFC



O chileno já foi desejo do Flamengo há algumas temporadas e o grande impeditivo para tentar sua contratação, além do clube mineiro, é também a questão do jogador sempre ser chamado a lista de selecionáveis do Chile. Como Pedro também pode constar na lista de Dorival para seleção brasileira, o clube perderia seus 2 atacantes em convocações.

Chile's Eduardo Vargas takes part in a training session in Sao Paulo, Brazil, on June 26, 2019, ahead of a Copa America football match against Colombia, to take place on June 28 Miguel SCHINCARIOL / AFP



Bruno Henrique também vem sendo testado na função de centroavante e é visto por Tite como um quebra-galho que pode ajudar durante as partidas fazendo essa função, mas o próprio jogador já disse se sentir muito mais a vontade jogando pelas pontas.

Rodolfo Landim é presidente do Flamengo Gilvan de Souza / Flamengo



O Flamengo terá a janela especial de transferências do dia 1º ao dia 19 de abril para tentar as contratações de jogadores que se encontram em clubes brasileiros jogando o estadual e caso a situação de Gabigol não se resolva até lá, as chances do clube optar por contratar um artilheiro é grande.