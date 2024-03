Eduardo Vargas - Divulgação / Atlético-MG

Há muito tempo que membros do conselho de futebol do Flamengo estão insatisfeitos com o desempenho de Gabigol como centroavante. O camisa 10 rubro-negro não consegue repetir ou manter as atuações de Pedro quando acionado por Tite.



Sempre que atuou como titular, Gabigol manteve uma média de 0,4 gols por jogo, já Pedro, nas vezes que entrou desde o início, conseguiu manter uma média de 0,7 gols por partida. No fim da última temporada, Pedro somou 35 gols contra apenas 20 de Gabriel.



Por isso, Landim já havia inclusive autorizado a procura por um centroavante com características mais semelhantes a de Pedro e mais jovem. Porém, a ideia era para realizar a contratação na primeira janela de 2025.



Havia ainda a expectativa que Gabigol melhorasse seu desempenho em 2024 e pudesse seguir no clube como principal opção a Pedro ou até mesmo reassumindo a titularidade da equipe rubro-negra. Mas o que se viu até o momento foi um distanciamento ainda maior no comparativo entre os dois atacantes rubro-negros.



Com a efetivação de Pedro como titular por Tite, Pedro já totaliza 724 minutos jogados e 9 gols em 10 jogos oficiais, o que lhe dá uma média de 0,9 gols por jogo. Já Gabigol, em 8 jogos, totaliza 293 minutos jogados e 2 gols, uma média de 0,2 gols por jogo.

Com o baixo desempenho do camisa e com os recentes problemas com a justiça desportiva, cresceu ainda mais a insatisfação entre membros do conselho de futebol que praticamente exigem a contratação imediata de um novo reserva para Pedro.



O nome do chileno Eduardo Vargas aparece muito bem avaliado pelos conselheiros. Com contrato até o fim de 2024 e sem ser procurado pela diretoria atleticana até o momento para uma renovação, o Flamengo vê em Vargas a chance de conseguir um substituto a altura para Pedro.

O impasse está justamente nas convocações do camisa número 11 da seleção chilena. Sem a paralisação do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil na data FIFA envolvendo a Copa América, o Flamengo que possivelmente perderá Pedro para a seleção brasileira, certamente perderia também Vargas para a seleção chilena e voltaria a contar apenas com Gabigol, caso este consiga o efeito suspensivo junto ao CAS, ou com o improviso de Bruno Henrique.



Por isso o Flamengo analisa nomes como os de Carlinhos, atacante do Nova Iguaçu, Gilberto, veterano agora no Juventude, entre outros jogadores que estão jogando os campeonatos estaduais pelo Brasil.



O impasse está justamente nas convocações do camisa número 11 da seleção chilena. Sem a paralisação do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil na data FIFA envolvendo a Copa América, o Flamengo que possivelmente perderá Pedro para a seleção brasileira, certamente perderia também Vargas para a seleção chilena e voltaria a contar apenas com Gabigol, caso este consiga o efeito suspensivo junto ao CAS, ou com o improviso de Bruno Henrique.Por isso o Flamengo analisa nomes como os de Carlinhos, atacante do Nova Iguaçu, Gilberto, veterano agora no Juventude, entre outros jogadores que estão jogando os campeonatos estaduais pelo Brasil.Até mesmo o nome de Alexandre Pato foi lembrado em conversas de Landim e membros do conselho de futebol, mas foi prontamente descartado.

Na próxima semana o conselho de futebol do clube voltará a se reunir e o assunto será trazido novamente a tona para discussão e o Flamengo pode se aproximar da contratação de um centroavante para a vaga de reserva de Pedro, independente do resultado de Gabigol junto a Corte Arbitral do Esporte.